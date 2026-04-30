جهاد تبیین سیره عملی امام رضا (ع) است

حجت‌الاسلام و المسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین جایگاه جهاد تبیین در سیره امام رضا(ع) اظهار کرد: دوران امامت آن حضرت همزمان با گسترش اختلافات فرقه‌ای، رواج احادیث جعلی و افزایش شبهه‌افکنی‌ها بود؛ شرایطی که ضرورت روشنگری و دفاع علمی از معارف اسلامی را دوچندان کرده بود.

وی افزود: مأمون عباسی با دعوت امام رضا(ع) به مرو و برگزاری مناظرات علمی، در پی تثبیت مشروعیت سیاسی خود بود، اما امام(ع) از این فضا برای تبیین حقایق دینی، پاسخ به شبهات و هدایت افکار عمومی بهره بردند و این تهدید را به فرصتی برای صیانت از مبانی اسلام تبدیل کردند.

حجت الاسلام قاسمی ادامه داد: جهاد تبیین در سیره رضوی، صرفاً یک اقدام فردی نبود، بلکه رسالتی اجتماعی و دارای ابعاد فرهنگی و سیاسی به شمار می‌رفت که با هدف حفظ دین از تحریف و انحراف دنبال می‌شد. در این مسیر، امام رضا(ع) با فرقه‌های منحرف و همچنین اندیشمندان ادیان مختلف وارد گفت‌وگو و مناظره شدند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شیوه‌های علمی امام رضا(ع) در مواجهه با شبهات تصریح کرد: بر اساس منابع معتبر، از جمله کتاب «عیون اخبار الرضا»، آن حضرت در پاسخ‌گویی به مسائل و روایات پیچیده، از سه رویکرد اصلی بهره می‌بردند؛ تبیین روشن و مستند معارف، رد صریح مطالب نادرست و تأویل صحیح روایاتی که ظاهر آن‌ها شبهه‌برانگیز بود.

وی ادامه داد: مناظرات علمی، تربیت شاگردان برجسته، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و تبیین اصول اعتقادی از جمله مهم‌ترین ابزارهای جهاد تبیین در سیره امام رضا(ع) بود که نقش مؤثری در گسترش معارف اسلامی ایفا کرد.

حجت الاسلام قاسمی گفت: سیره امام رضا(ع) نشان می‌دهد که جهاد تبیین نیازمند دانش، حکمت، صبر و شناخت شرایط زمانه است و باید با بهره‌گیری از شیوه‌های متناسب با هر عصر، در برابر جریان‌های انحرافی ایستادگی کرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: امروز نیز در مواجهه با جنگ نرم و شبهه‌افکنی‌های نوین، الگوگیری از روش‌های تبیینی امام رضا(ع) می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بصیرت جامعه و حفظ هویت دینی باشد.