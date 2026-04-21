«اتحاد و انسجام ملی» راه عبور از جنگ روانی دشمن است

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد چوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تبیین الزامات کنونی کشور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، گفت: در هر شرایط حساسی، آنچه باید محور عمل و سخن جریان‌های مختلف قرار گیرد، حرکت در چارچوب منویات رهبر انقلاب و حفظ منافع ملی است؛ مسیری که بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار است.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه توأمان به اقتدار دفاعی و دیپلماسی افزود: تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور در کنار بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی، دو رکن اساسی در پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌روند و نباید میان این دو حوزه، تقابل یا دوگانه‌ای ساختگی ایجاد شود.

مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین(ع) شیراز افزود: نیروهای مسلح به‌عنوان نماد اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی به‌عنوان مدافع حقوق ملت در عرصه بین‌الملل، هر دو در مسیر صیانت از منافع کشور ایفای نقش می‌کنند و حمایت از این دو، حمایت از کلیت نظام است.

وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین نیاز فعلی کشور است

حجت الاسلام چوگانی با اشاره به تجارب تاریخی و معاصر خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران همواره از ابزارهایی چون تحریم، تهدید، فریب و فشار برای ضربه زدن به استقلال کشور بهره برده‌اند، از این‌رو، رویکرد صحیح در مواجهه با آنان، مبتنی بر هوشیاری، بی‌اعتمادی و اتکا به توان داخلی است.

وی ادامه داد: حتی در صورت طرح موضوع مذاکره یا تعامل، این امر هرگز به معنای اعتماد به دشمن نیست، بلکه باید با شناخت دقیق طرف مقابل، رعایت خطوط قرمز نظام و صیانت کامل از منافع ملت همراه باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و بصیرت عمومی گفت: جامعه باید با دقت و هوشیاری، تحولات را رصد کند و در برابر جنگ روانی دشمن، از افتادن در دام تردید، اختلاف و بی‌اعتمادی پرهیز کند.

حجت الاسلام چوگانی، وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین نیازهای کنونی کشور دانست و گفت: پرهیز از دوقطبی‌سازی، اختلاف‌افکنی و تضعیف نیروهای خدمتگزار، از مطالبات جدی رهبر انقلاب در شرایط حساس است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش مهم مردم در عبور از بحران‌ها

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از بحران‌ها تصریح کرد: ملت ایران همواره نشان داده است که با حفظ همبستگی و حضور آگاهانه در صحنه، می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند و مسیر پیشرفت کشور را هموار سازد.

مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین(ع) شیراز همچنین نسبت به فعالیت جریان‌های افراطی هشدار داد و گفت: برخی افراد در شرایط حساس، با طرح دیدگاه‌های تند و نسنجیده، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند، در حالی که راه صحیح، اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است.