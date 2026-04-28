شیراز؛ میزبان راهپیمایی بزرگ «ایران امام رضا(ع)»

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صحرائیان به حضور کاروان بزرگ امین ولایت در استان فارس اشاره کرد و گفت: بهمناسبت گرامیداشت دهه پرفضیلت کرامت، خدام حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، در قالب کاروان «امین ولایت» به عنوان بزرگترین کاروان خودرویی رسانهای در استان فارس، از ابتدای این دهه پرفضیلت در اجتماعات حماسی شبانه مردم در شهرستانهای استان فارس، با هدف تجدید میثاق با سیدالسادات الاعاظم؛ حضرت احمدبن موسی الکاظم(علیهماالسلام) و قائد شهید امّت؛ حضرت آیت الله العظمی امام سیّد علی خامنهای(رضوان الله علیه) و تجدید بیعت با رهبر معظّم انقلاب اسلامی؛ امام سید مجتبی خامنهای(حفظه الله)، شرکت کردند.
وی ادامه داد: این کاروان خودرویی به همّت آستان مقدس و موسسه رسانه ای منهاج، در طول دهه کرامت، تاکنون در شهرستانهای شیراز(سه شب)، فسا، جهرم، مرودشت، فیروزآباد، فراشبند و کوار به اجرای برنامه پرداخته و سهشنبه ۸ اردیبهشتماه در مراسم شب میلاد خجسته حضرت ثامن الحجج علیه السلام، در جمع مردم ولایتمدار شیراز؛ سوّمین حرم اهلبیت علیهم السلام حضور خواهد داشت.
معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: راهپیمایی بزرگ مردمی «ایران امام رضا علیه السلام»، بهمناسبت ولادت با سعادت حضرت علیبن موسیالرضا علیه السلام، با حضور کاروان رسانهای امین ولایت، امروز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه، ساعت ۲۰:۳۰ از میدان شهداء تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد.
صحرائیان در ادامه، به مراسم ولادت حضرت ثامن الحجج علیه السلام در آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، اشاره کرد و گفت: در شب میلاد خجسته امام رئوف علیه السلام، مراسم جشن همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر برگزار خواهد شد. در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سیّدجلال موسویان، سخنرانی و کربلایی میثم مفتاحی، مدیحهسرایی میکند.
وی ادامه داد: چهارشنبه ۹ اردیبهشت، در شام این ولادت باسعادت نیز که با بزرگداشت حضرت سید میر محمّدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، همزمان است؛ حجت الاسلام والمسلمین عابدی به ایراد سخن خواهد پرداخت و حسن جوکار، مولودیخوانی و مدیحهسرایی میکند.
معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان از تمامی ارادتمندان به اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مردم ولایتمدار شیراز، برای حضور در راهپیمایی بزرگ مردمی «ایران امام رضا علیه السلام» از میدان شهداء تا میدان امام حسین علیه السلام، و همچنین برنامههای این میلاد خجسته در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، دعوت به عمل آورد.
