به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی اظهار کرد: از روز شنبه ۵ اردیبهشتماه تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی استان با تمام ظرفیت و به صورت ۱۰۰ درصدی د ر محل کار خود حاضر خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم حضور کامل کارکنان در راستای تسریع در ارائه خدمات به مردم گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، از ابتدای هفته آینده همه دستگاههای اجرایی استان موظفند با تمام ظرفیت نیروی انسانی در ساعات اداری مقرر فعالیت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین خاطرنشان کرد: مدیران دستگاهها مسئول نظارت بر اجرای دقیق این ابلاغ هستند و هدف اصلی از این تصمیم، ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش بهرهوری و پاسخگویی مطلوبتر به مطالبات مردم است.
میرزایی تأکید کرد: با حضور کامل کارکنان در محل کار، روند رسیدگی به امور مراجعان با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهد شد.
