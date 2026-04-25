خبرگزاری مهر، گروه استانها؛امیرماهان محمدی یکتا: در سالهای اخیر، فشارهای فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و گسترش خشکسالی، چهره بسیاری از زیستبومهای طبیعی کشور را دگرگون کرده است.
در این میان، مناطق کوهستانی و نیمهخشک بیش از دیگر نقاط در معرض تهدید قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که کاهش پوشش گیاهی، فرسایش خاک و افت کیفیت منابع طبیعی به یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان محیطزیست تبدیل شده است.
این روند نهتنها تعادل اکولوژیک را برهم زده، بلکه معیشت جوامع محلی و پایداری سرزمین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در پاسخ به این شرایط، اجرای برنامههای احیای منابع طبیعی با رویکردی علمی و مشارکتمحور در دستور کار قرار گرفته است، یکی از مهمترین این اقدامات، طرح ملی کاشت گسترده نهال در کشور است که با هدف افزایش سرانه فضای سبز، مقابله با بیابانزایی و ارتقای تابآوری اکوسیستمها دنبال میشود.
این طرح اکنون در استان تهران نیز وارد مرحله تازهای شده و با تمرکز بر احیای عرصههای تخریبشده، تلاش دارد الگویی پایدار از توسعه سبز ارائه دهد، استان تهران با وجود تمرکز بالای جمعیت، توسعه شهری و صنعتی و محدودیت منابع آبی، شرایطی متفاوت و در عین حال حساس دارد. به همین دلیل، اجرای پروژههای جنگلکاری در این استان نیازمند دقت بالا، انتخاب گونههای مناسب و بهرهگیری از مطالعات دقیق محیطی است. کارشناسان معتقدند که هرگونه اقدام شتابزده و بدون پشتوانه علمی میتواند نهتنها مؤثر نباشد، بلکه به تشدید مشکلات نیز منجر شود.
در همین راستا، مسئولان منابع طبیعی استان تهران تأکید ویژهای بر استفاده از گونههای بومی و مقاوم دارند، گونههایی مانند بادام کوهی، زالزالک، سنجد، ارغوان و برخی انواع پسته وحشی به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه، در اولویت کاشت قرار گرفتهاند.
این انتخابها بر اساس بررسیهای میدانی و مطالعات اکولوژیکی انجام شده تا بیشترین میزان ماندگاری و کمترین نیاز به منابع آبی را داشته باشند.
کاشت ۳۰۰ اصله نهال بادام در دماوند
رئیس اداره منابع طبیعی دماوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت طرح های درختکاری، اظهار کرده است: توسعه فضای سبز در اطراف شهر تهران نهتنها به بهبود کیفیت هوا کمک میکند، بلکه نقش مهمی در کاهش اثرات جزیره حرارتی و افزایش رفاه شهروندان دارد.
به گفته وی، این طرح در دماوند در پاسخ به فراخوان حضرت آیتالله مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب صورت گرفته و طی آن ۳۰۰ اصله نهال بادام در جنگل ۳۰ هکتاری مرحوم شمس غرس شده است.
او همچنین گفت: این نهالها به پاس جانفشانیهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای سازمان منابع طبیعی کاشته شدهاند تا یاد و نام ایثارگران عرصه طبیعت در ریشههای خاک جاودانه بماند.
به گفته این مقام مسئول، تعداد قابل توجهی از شهروندان دماوندی تاکنون در برنامههای کاشت نهال مشارکت داشتهاند.
در کنار توسعه جنگلکاری، توجه به کارکردهای چندگانه فضای سبز نیز مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از این کارکردها، کاهش آلودگی صوتی در مناطق شهری است، رئیس اداره محیط زیست ملارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داده است: ایجاد کمربندهای سبز در اطراف بزرگراهها، مناطق صنعتی و فرودگاهها میتواند بهطور قابل توجهی از شدت صدا بکاهد و آرامش بیشتری برای ساکنان فراهم کند.
اجرای پویش سراسری «سرو ایرانی» و «نهال امید» در اطراف تهران
جواد ملکی با تأکید بر نقش محیط زیست در سیاستگذاری توسعهای گفت: به همین دلیل پویش سراسری «سرو ایرانی» و «نهال امید» در گلزار شهدای گمنام بخش صفادشت از توابع ملارد برگزار شد.
به گفته او، این رویکرد در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی داشته است.
ملکی با بیان این که این پویش به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد، گفت: نقش پوشش گیاهی در تعدیل شرایط آبوهوایی نیز بسیار حائز اهمیت است، درختان با جذب انرژی خورشیدی، کاهش دمای سطح زمین و افزایش رطوبت نسبی هوا، به بهبود اقلیم محلی کمک میکنند.
این موضوع بهویژه در شهری مانند تهران که با آلودگی هوا و گرمای شدید تابستان مواجه است، اهمیت دوچندان دارد.
روابط عمومی اداره منابع طبیعی استان تهران همچنین به نقش حیاتی درختان در حفاظت از خاک اشاره کرده و از توزیع نهال امید درتجمعات شبانه ضد آمریکایی و صهیونیستی در میدان انقلاب خبر داد.
طبق اعلام روابط عمومی اداره منابع طبیعی استان تهران، ۵۰۰ اصله نهال اهدایی این ادارهکل منابع طبیعی در میدان انقلاب در تجمعات شبانه ضد آمریکایی و صهیونیستی در پی پیام مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای توزیع شده است.
طرح های درختکاری همراه با فرهنگ سازی و آموزش باشد
یک کارشناس کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر استفاده از گونههای کمآببر و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری در طرح های درختکاری را توصیه کرد و افزود: در این طرح ها بایستی اجرای پروژههای آبخیزداری و ذخیره آب باران به عنوان راهکاری مکمل در نظر گرفته شود.
این عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران گفت: در کنار اقدامات اجرایی، برنامههای آموزشی نیز نقش مهمی در موفقیت این طرح ایفا میکنند. برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشآموزان، تولید محتوای فرهنگی و تشویق شهروندان به مشارکت در حفاظت از محیطزیست، از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است. هدف از این برنامهها، نهادینهسازی فرهنگ احترام به طبیعت در نسلهای آینده است.
رسول کریمی معتقد است، که موفقیت چنین طرحهایی تنها به کاشت نهال محدود نمیشود، بلکه نگهداری و مراقبت از آنها در سالهای نخست اهمیت بیشتری دارد، به همین دلیل، نظارت مستمر بر وضعیت نهالها و تأمین شرایط مناسب برای رشد آنها در دستور کار قرار گرفته است.
در مجموع، اجرای طرحهای گسترده درختکاری در استان تهران را میتوان گامی مهم در جهت بهبود وضعیت محیطزیست و افزایش کیفیت زندگی شهروندان دانست.
با این حال، تداوم این روند نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مردم است، تنها در این صورت میتوان امید داشت که روند تخریب منابع طبیعی متوقف شده و مسیر توسعه پایدار هموار شود.
