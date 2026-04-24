مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای اهدای خون و روحیه ایثارگری مردم استان، اظهار کرد: آفریدگار مهربانی‌ها جان انسان را با جوهر مهر و همیاری درآمیخته است و در این میان، اهدای خون نجوای پنهان ایثار و عالی‌ترین جلوه سخاوت جان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هر قطره خون اهدایی نجات‌بخش یک زندگی است، افزود: هر واحد خونی که با سخاوت مردم نوع‌دوست اهدا می‌شود، به مثابه رودی جاری از امید است که در رگ‌های خسته بیماران، نویدبخش حیاتی دوباره گشته و شکوه بی‌پایان انسانیت را در دیار پاوه و سراسر استان به تصویر می‌کشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه از برنامه‌ریزی برای حضور در شهرستان‌ها خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا و طی اطلاعیه‌ای به آگاهی مردم نجیب و ایثارگر شهرستان پاوه می‌رسانیم که تیم سیار خون‌گیری این اداره کل، به منظور بهره‌مندی از همت والای داوطلبان عزیز، در این شهرستان حضور می‌یابد.

میرزاده در تشریح زمان و مکان استقرار این تیم، بیان کرد: حضور تیم سیار انتقال خون در روز شنبه، پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است. داوطلبان می‌توانند در ساعات پذیرش که از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ قبل از ظهر تعیین شده است، به محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه مراجعه نمایند.

وی با یادآوری یک نکته مهم اداری، تأکید کرد: برای انجام فرآیند پذیرش و خون‌گیری، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر توسط مراجعه‌کنندگان محترم الزامی است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه، خاطرنشان کرد: ما همواره چشم‌انتظار حضور گرم و پرشور شما مردم غیور و نوعدوست هستیم تا با اهدای خون خود، نبض زندگی را در کالبد نیازمندان به تپش درآورید و یاری‌گر بیماران چشم‌انتظار باشید.