مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان روز شنبه دوم خردادماه در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد تا مردم نوعدوست این شهرستان بتوانند در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.
وی با اشاره به نقش مهم اهدای خون در نجات جان بیماران افزود: هر واحد خون اهدایی میتواند جان چند بیمار را نجات دهد و این اقدام انسانی، جلوهای ارزشمند از ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: فرآیند خونگیری از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر در محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه انجام خواهد شد و شهروندان میتوانند با حضور در این مرکز، خون خود را اهدا کنند.
میرزاده ادامه داد: همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر برای انجام مراحل پذیرش و اهدای خون الزامی است و تلاش شده شرایط لازم برای حضور آسان و ایمن داوطلبان فراهم شود.
وی با تقدیر از روحیه نوعدوستی مردم شهرستان پاوه خاطرنشان کرد: مردم این منطقه همواره در برنامههای انساندوستانه مشارکت فعالی داشتهاند و انتظار میرود این بار نیز با حضور پرشور خود، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: استمرار اهدای خون، تضمینکننده تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی است و مشارکت داوطلبانه مردم نقش تعیینکنندهای در کمک به بیماران و نجات جان انسانها دارد.
