سازمان بهداشت جهانی: بازسازی نظام سلامت غزه به۱۰میلیارد دلار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الان»، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بازسازی و احیای سیستم بهداشت در نوار غزه به حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری طی پنج سال آینده نیاز دارد.
در یک نشست خبری در ژنو، راینهیلده فان دوردت نماینده این سازمان در سرزمینهای فلسطینی اظهار داشت: «نیازهای کلی بخش بهداشت در غزه طی پنج سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.»
به گفته وی، این رقم شامل بازسازی زیرساختها، احیای خدمات درمانی و پاسخ به نیازهای فزاینده بهداشتی است؛ بهویژه برای هزاران کودک و مجروحان جنگی، از جمله افرادی که با قطع عضو، فلج ناشی از زخم گلوله و مشکلات جدی سلامت روان مواجه هستند.
او افزود که بیش از ۱۸۰۰ مرکز بهداشتی یا بهطور کامل تخریب شدهاند یا آسیب جدی دیدهاند.
این مقام سازمان ملل همچنین با اشاره به شرایط نامناسب زندگی آوارگان گفت: ارزیابیهای انجامشده در بیش از ۱۶۰۰ محل اسکان نشان میدهد که اغلب این مکانها با مشکلاتی مانند وجود جوندگان و آفات مواجه هستند؛ شرایطی که حدود ۱.۴۵ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته او، بیش از ۸۰ درصد پناهگاهها نیز از شیوع بیماریهای عفونی و مشکلات پوستی مانند گال، شپش و ساس گزارش دادهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره تشدید بحران بهداشتی در غزه را افزایش داده است.
کد مطلب 6810230
نظر شما