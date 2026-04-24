میرزاده: همشهریان با اهدای خون بهار را به بیماران هدیه دهند

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه اردیبهشت و شکوه طبیعت، اظهار کرد: همشهریان باصلابت و مهربانمان در جایجای استان کرمانشاه همواره در کارهای خیر پیشقدم بودهاند و اکنون که اردیبهشتِ زیبا از راه رسیده است، چه فرصتی بهتر از این که همگام با نو شدن و طراوت طبیعت، ما نیز پیامآور تداوم زندگی باشیم.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در امر خداپسندانه و حیاتی انتقال خون، افزود: از عموم مردم دعوت میکنیم تا در نخستین شنبه اردیبهشتماه، با اهدای قطرهای از خون خود، بهار را به تقویمِ سلامتِ بیماران نیازمند هدیه دهند. اداره کل انتقال خون استان، مشتاقانه منتظر دستان سخاوتمند همشهریان است تا با همافزایی و همدلی، حماسهای بیبدیل از جنس ایثار بسازیم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان تعابیر زیبایی از اهمیت و ارزش والای اهدای خون، تصریح کرد: میگویند مهربانی، زبانی است که ناشنوایان میشنوند و نابینایان میبینند؛ اما اهدای خون، مهربانی خالصانهای است که مستقیماً در قلبها میتپد و حیات میبخشد. وقتی یک اهداکننده آستین بالا میزند، تنها یک دهنده خون نیست، بلکه قهرمانی است که در اوج سکوت، لبخند و امید را به لبان اعضای یک خانواده نگران برمیگرداند.
میرزاده با تأکید بر اینکه باید در این روزهای بهاری، موهبت «زندگی» را به زیباترین شکل ممکن با هم به اشتراک بگذاریم، عنوان کرد: شعار محوری مجموعه ما در این حرکت خداپسندانه «هر قطره خون، تپش یک امید» است تا یادآور اثربخشی و ارزش والای این حرکت انسانی برای احیای جان بیماران باشد.
وی در پایان با اشاره به جزئیات زمان و مکان پذیرش داوطلبان، خاطرنشان کرد: مرکز اهدای خون واقع در شهر کرمانشاه، محدوده میدان فرمانداری، در روز شنبه پنجم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، به صورت پیوسته از ساعت ۸ صبح الی ۱۹:۳۰ عصر آماده پذیرش و خدمترسانی به مردم غیور، نوعدوست و ایثارگر استان خواهد بود.
