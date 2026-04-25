امام جمعه مهدیشهر: ملت ایران مجاهدان خط مقدم «جنگ رمضان» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی شامگاه جمعه در اجتماع اقتدار مردم شهید پرور مهدیشهر، با اشاره به نقش مردم در حفاظت از انقلاب اسلامی در این ۴۷ سال اخیر اعلام کرد: مردم همیشه در صحنه ما «مجاهدان در خط مقدم جنگ رمضان» قرار دارند

وی با بیان اینکه حضور مردم نه نمایشی و نه فرمایشی است، افزود: حضور مردم صیانت و حراست از نظام و ولایت فقیه برای جلوگیری از فتنه های خناسان است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مردم ما بیش از ۵۰ روز است که در میدان حضور دارند تا نگذارند کسانی که در داخل می خواهند فتنه انگیزی کنند، به هدف شان دست یابند، گفت: باید قدردان این مردم بود.

نبوی چاشمی با بیان اینکه حضور مردم متدین و خداجو و شعارها پیغامی به دشمنان دارد، تاکید کرد: مردم ما در میدان هستند تا دشمنان بدانند، مردمی که مبعوث شده اند، پشتیبان ولایت فقیه خواهند بود تا به مملکت شان آسیبی نرسد.

وی با بیان اینکه مردم ما از داخل خیابان و میدان ها با شما چنان محکم و مقتدر صحبت خواهند کرد که از هزار موشک برای دشمنان دردآوردتر خواهد بود، گفت: حضور پرشور مردم در صحنه میدان، دشمن را در اجرای راهبردهای خناسانه اش ناامید کرده است.

امام جمعه مهدیشهر ضمن قدردانی از این حضور پرشور و انقلابی مردم سراسر ایران اسلامی بیان کرد: تا زمانی که مردم این چنین در میدان صلابت و اقتدار حضور دارند، کشورمان از گزند دشمنان در امان است.

نبوی چاشمی با بیان اینکه مردم ما نشان داده اند که عاشقانه پشتیبان ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند، گفت: خستگی ناپذیری و ایمان از جمله ویژگی های مردم ایران اسلامی است.