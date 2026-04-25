آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در ایلام همزمان با حضور کاروان رضوی

مهدی چناری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دهه کرامت امسال با برنامههای گسترده و معنوی در استان ایلام همراه خواهد بود که هدف اصلی آن تکریم خانوادههای شهدا و خدمترسانی به نیازمندان است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات این دوره، برگزاری دیدارهای صمیمانه با خانوادههای شهدای جنگ رمضان است تا ضمن تسلی خاطر بازماندگان، خاطرات آن دوران زنده نگه داشته شود؛ همچنین برنامهای حساس و انسانی تحت عنوان «بازدید از زندان و آزادسازی زندانیان غیرعمدی» در دستور کار قرار گرفته تا با کمک خیرین و نهادهای مردمی، سرنوشت افرادی که به دلایل مختلف مالی یا اجتماعی در زندان به سر میبرند، تغییر کند و راهی برای آزادی آنها فراهم شود.
چناری در ادامه با اشاره به شهدای اخیر افزود: سرکشی از بیمارستانها و همچنین تکریم شهدای جنگ دوازدهروزه، شهدای امنیت و شهدای بمبارانها که تعداد آنها نزدیک به شصت نفر است، از اولویتهای ویژه ماست.
این مسئول تاکید کرد: این برنامهها با هدف ارج نهادن به مقام والای شهدا و یادآوری فداکاریهای آنان در ماه مبارک رمضان و دوران دفاع مقدس اجرا میشود.
مدیر کانونهای خدمات رضوی از برنامهای باشکوه در شب میلاد امام رضا (ع) خبر داد و گفت: در این شب عزیز، خادمین امام رضا (ع) با پرچم متبرک به نام ایشان در تجمعات بزرگ حضور خواهند یافت و برنامهای بسیار خوب و معنوی برگزار میشود که امیدواریم با مشارکت مردم، فضایی سرشار از نور و معنویت را رقم بزنیم.
وی بیان کرد: این اقدامات نشاندهنده عزم کانونهای خدمات رضوی برای ترویج فرهنگ رضوی و خدمترسانی به مردم در ایام پربار دهه کرامت است.
