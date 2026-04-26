لیگ ناتمام والیبال و معادلات پیچیده فصل آینده/ تصمیم‌ مهم فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران تمامی مسابقات ورزشی و از جمله لیگ برتر والیبال به حالت تعلیق درآمد. اگرچه فدراسیون والیبال پس از تعطیلی مسابقات لیگ والیبال اعلام کرد رقابت‌ها را بعد از تعطیلی نوروز و از ۱۵ فروردین ماه آغاز می‌کند اما شرایط کشور و همچنین برنامه‌های تیم ملی مانع برگزاری مسابقات لیگ شد تا در نهایت با اعلام رئیس فدراسیون لیگ والیبال به پایان رسید. پس از اعلام پایان مسابقات لیگ والیبال بحث اصلی در مورد تیم‌های سقوط کننده و صعودکننده و همچنین برگزاری لیگ در سال آینده است.

تیم فولاد سیرجان که تا پایان هفته نوزدهم و با یک بازی کمتر نسبت به نزدیک‌ترین رقیبش یعنی شهداب یزد در صدر جدول قرار داشت، به احتمال زیاد به عنوان قهرمان لیگ معرفی می‌شود. این تیم با توجه به قهرمانی در سال گذشته به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا معرفی شد. با توجه به عملکرد خوب این تیم در نیم فصل اول و اختلاف امتیازی ایجاد شده در صورت ادامه لیگ، این تیم شانس بالایی برای حفظ صدرنشینی داشت.

یکی از مسائل مهم لیگ امسال، بحث وضعیت تیم‌های پایین جدول و سقوط آنهاست. با توجه به اینکه لیگ ناتمام ماند، بنابراین نمی‌توان تصمیم قطعی در مورد تیم‌های سقوط کننده گرفت. تیم‌هایی مثل استقلال گنبد و رازین پلیمر در قعر جدول قرار دارند و با توجه به اینکه چند هفته‌ای تا پایان لیگ باقی مانده بود آنها معتقدند فرصت برای تغییر جایگاه خود داشتند و سرنوشتشان در لیگ برتر نهایی نشده بود. بنابراین، سقوط این تیم‌ها در چنین شرایطی چندان عادلانه به نظر نمی‌رسد و احتمال زیادی وجود دارد که در این فصل هیچ تیمی به دسته پایین‌تر نرود.

البته به نظر می‌رسد رویکرد سازمان لیگ هم بر همین موضوع باشد که هیچ یک از تیم‌ها با توجه به اینکه لیگ ناتمام ماند به دسته پایینتر سقوط نکند. البته ممکن است برخی از تیم‌ها با توجه به شرایط موجود از حضور در لیگ صرفه نظر کنند و دیگر قصد تیمداری نداشته باشند اما رویکرد سازمان لیگ این است که تیمی سقوط نکند. هر چند که این موضوع هنوز قطعی نشده است و باید در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. موضوعی که به نظر نمی‌رسد فعلا به این زودی‌ها تعیین تکلیف شود چرا که این روزها اعزام تیم‌های ملی در اولویت اصلی است و تمرکز فدراسیون روی این موضوع است.

از سوی دیگر، رقابت‌های لیگ دسته اول هم ناتمام ماند. این مسابقات تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفته بود و بر اساس شرایط موجود، به نظر می‌رسد تیم‌های نیروانا آمل و مس سونگون که در مرحله گروهی عملکرد بهتری داشتند، شانس بالایی برای صعود به لیگ برتر داشته باشند. همچنین از میان تیم‌های دیگر نیز احتمال صعود یک تیم دیگر، که احتمالاً مقدم قزوین است، وجود دارد.

تعیین و تکلیف در مورد تیم‌های لیگ دسته که در مرحله نیمه نهایی وضعیتشان مشخص نشد یکی دیگر از موضوعاتی است که سازمان لیگ و فدراسیون والیبال باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. یکی از راهکاریی که شاید جلوی پای تیم‌های لیگ دسته یکی بگذارند این است که حق فروش امتیاز خود را نداشته باشند و از طرف دیگر برای حضور در لیگ برتر چک ضمانت بدهند. اگر هر کدام از این تیم‌ها این شرایط را قبول کردند شاید مجوز حضور در لیگ برتر را به دست بیاورند در غیر کنار می‌روند.

با توجه به همه این شرایط احتمال دارد فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر با تعداد تیم‌های بیشتر برگزار شود. موضوعی که می‌تواند برای والیبال ایران چالش تازه‌ای ایجاد کند. بدون شک افزایش تعداد تیم‌ها برنامه‌ریزی را سخت می‌کند و حتی کیفیت بازی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید در این میان بهتر باشد که لیگ در دو گروه برگزار شود و یا حتی شروع مسابقات زودتر از سال‌های قبل باشد.

البته که هر کدام از این رویکردها نقاط قوت و ضعف خود را دارد، ممکن است برگزاری مسابقات در دو گروه باعث شود که رقابت در هر دو گروه یکسان نباشد یا شروع زودهنگام لیگ هم دردسرهای خاص خودش را برای هماهنگی و مسائل دیگر به دنبال داشته باشد.

در هر صورت باید دید تصمیم‌گیری به کدام سمت و سو می‌رود. در حال حاضر جلسات هیئت رئیسه برگزار نمی‌شود و تمرکز فدراسیون روی اعزام تیم‌های ملی است. باید در نهایت دید تصمیم‌هایی که مسیر برگزاری لیگ برتر در فصل آینده را مشخص خواهد کرد به کدام سمت می‌رود.