هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک آماده می شود، در مورد برنامه های آماده سازی برای این تیم تا پیش از اعزام به چین و رقابت با حریفان جهانی برای دفاع از عنوان قهرمانی و دستیابی به سهمیه پارالمپیک توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه والیبال نشسته ایران در سال جاری یک مرحله اردوی آماده سازی برای هر یک از تیم های «الف» و «ب» داشته است، گفت: بر اساس تمرینات و ارزیابی های فنی، دو - سه بازیکن از تیم «ب» به «الف» منتقل می شوند و یک بازیکن هم از تیم «ب» وارد تیم «الف» می شود. برای ادامه تمرینات اما از مجموع ۲۸ بازیکنی که در اردوی قبل این دو تیم حضور داشتند، ۱۷ بازیکن را در یک تیم واحد خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان اینکه دور جدید تمرینات مان از ۱۰ اردیبهشت آغاز می شود، ادامه داد: برای مسابقات قهرمانی جهان که هدف اولیه ما به حساب می آید، باید ۱۷ بازیکن را در قالب فهرست اولیه معرفی می کردیم. ۱۷ بازیکن دعوت شده به اردو همان نفراتی هستند که وارد این فهرست شده اند. از این فهرست، ترکیب نهایی و ۱۲ نفره برای اعزام به چین انتخاب می شود.

رضایی در مورد برنامه های تمرینی تیم ملی والیبال نشسته تا پیش از مسابقات قهرمانی جهان نیز گفت: اینگونه برنامه ریزی شده که بازیکنان ۱۰ روز در اردو باشند و ۱۰ روز هم به استراحت سپری کنند. در این فاصله حتما اردوی برون مرزی هم خواهیم داشت که خیلی زیاد برای مان واجب است. روسیه و صربستان گزینه های موردنظر برای این بخش از برنامه های مان هستند.

وی تاکید کرد: از هر دو کشور دعوتنامه داریم. روسیه از ایران دعوت کرده تا ضمن برپایی اردوی تدارکاتی در این کشور، برگزارکننده چند دیدار دوستانه با تیم ملی کشورشان هم باشد. صربستان هم برگزارکننده یک تورنمنت است که باحضور تیم این کشور و شاید هم آلمان برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تصریح کرد: فدراسیون موافق هر دو اعزام است، ما هم از اجرای هر دو برنامه استقبال می کنیم اما در نهایت باید ببینیم شرایط چطور است. اگر مبنا انتخاب یکی از دو سفر باشد، قطعا سفر به روسیه و دیدار با تیم ملی این کشور برای مان مهمتر و بهتر خواهد بود.

وی در توضیح چرایی این موضوع گفت: روسیه در والیبال نشسته بسیار قوی است و در مسابقات قهرمانی جهان هم شرکت ندارد. از این حیث برای مان خوب است که با خیال آسوده با تیم ملی این کشور دیدار داشته باشیم. ضمن اینکه در صورت سفر به روسیه، این شرایط مهیا است که تیم ملی بانوان هم در سفر حضور داشته باشد و آنجا اردو و دیدار تدارکاتی انجام دهد. از طرفی سفر به صربستان با توجه به شرایط ویزای اروپا سخت تر است. در هر صورت برای مان خوب است که در هر دو کشور اردو داشته باشیم اما اگر قرار بر انتخاب یکی از آنها باشد، اولویت مان روسیه است.

هادی رضایی با یادآوری اینکه هر دو دعوتنامه ارسالی از روسیه و صربستان برای خرداد است، در مورد مسابقات قهرمانی جهان که اواخر تیر در هانگژو چین برگزار می شود، گفت: برخلاف ادوار گذشته، هر دو تیم فینالیست این دوره مسابقات صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک می شوند اما برای ما به عنوان مدافع قهرمانی، مهم است که با قهرمانی دوباره به این سهمیه دست یابیم. بنابراین اصلا به فینال و کسب سهمیه فکر نمی کنیم. فقط روی قهرمانی تمرکز داریم.