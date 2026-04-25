۴۰۰۰ هالیوودی مخالف انحصار در صنعت فیلم؛ دنیرو و سوفیا کاپولا هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، قرارداد ۱۱۱ میلیارد دلاری که موجب می‌شود تا پارامونت، کمپانی برادران وارنر را ببلعد، پنجشنبه با رای قاطع اکثر سهامداران وارنرز به این ادغام، یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شد.

اما این قرارداد هنوز نهایی نشده و در همین حال گروه جدیدی از چهره‌های درجه یک هالیوود از جمله رابرت دنیرو، سوفیا کاپولا و هالی هانتر نیز نامه‌ سرگشاده مخالفت با این ادعام را امضا کردند. این نامه که ۱۳ آوریل با ۱۰۰۰ نام برای اولین بار منتشر شد، تاکنون در مجموع ۴۱۹۴ امضاکننده جمع کرده که شامل اعضای اتحادیه صنعت فیلم و سرگرمی، بازیگران و کارگردانان و بیش از ۷۵ چهره برنده و نامزد اسکار است. این گروه امیدوار است مخالفت با معامله پارامونت-برادران وارنر را که هنوز در انتظار تأیید نهادهای نظارتی در آمریکا و اروپا است بتواند به توقف ادغام توسط دادستان‌های کل ایالت بکشاند.

همچنین دیروز ساعت ۹ صبح به وقت شرق آمریکا، پیش از رأی‌گیری سهامداران، تجمعی در برابر دفتر مرکزی برادران وارنر در منهتن ترتیب داده شد و قرار است ادامه این اعتراض تا شام خصوصی که دیوید الیسون مدیرعامل پارامونت ترتیب داده تا میزبان ترامپ باشد، ادامه یابد.

در این نامه آمده است: ما به عنوان فیلمساز، مستندساز و متخصصانی از هر بخش صنعت فیلم و تلویزیون، مخالفت صریح خود را با ادغام پارامونت-وارنر ابراز می‌کنیم. این معامله، چشم‌انداز رسانه‌ای از قبل متمرکز را بیش از پیش تثبیت می‌کند و رقابت را در زمانی که صنایع ما - و مخاطبانی که به آنها خدمت می‌کنیم - کمترین توان مالی را دارند، کاهش می‌دهد. نتیجه، فرصت‌های کمتر برای سازندگان، مشاغل کمتر در سراسر اکوسیستم تولید، هزینه‌های بالاتر و انتخاب کمتر برای مخاطبان در آمریکا و سراسر جهان خواهد بود. به طرز نگران‌کننده‌ای، این ادغام تعداد استودیوهای بزرگ فیلم آمریکا را به تنها چهار استودیو کاهش می‌دهد.

دیگر چهره‌هایی که این نامه را امضا کرده‌اند عبارتند از: فلورانس پیو، پدرو پاسکال، ادوارد نورتون، آتسوکو اوکاتسوکا، خواکین فینیکس، بن استیلر، کریستن استوارت، آدام مک کی، آلن کامینگ، آلیسا میلانو، بوتس رایلی، برایان کرانستون، سینتیا نیکسون، دیمون فینیکس لیندلوف، دیویدین لیندلوف، جین فوندا، جی جی آبرامز، جیسون بیتمن، جان لگوئیزامو، لین-مانوئل میراندا، مارگارت چو، مارک روفالو، نوآ وایل، پتی لوپون، رامی یوسف، روزاریو داوسون، رزی اودانل و تد دانسون.

انجمن نویسندگان آمریکا (WGA)، ائتلاف آینده فیلم، صندوق مدافعان دموکراسی، کمیته جین فوندا برای متمم اول قانون اساسی، پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا، اتحاد تولیدکنندگان آرشیو، گروه حمایت از رسانه‌ها (فری پرس)، انجمن بین‌المللی مستند، پروژه یکپارچگی عمومی و گزارشگران بدون مرز (RSF) سازمان‌دهندگان این نامه سرگشاده هستند.

قانون‌گذاران دموکرات از جمله سناتور کوری بوکر از نیوجرسی و الیزابت وارن از ماساچوست نیز برای جلوگیری از تصاحب وارنر برادرز توسط پارامونت همراه شده‌اند و وارن در بیانیه‌ای پس از رأی‌گیری سهامداران در روز پنجشنبه گفت: ادغام پارامونت-برادران وارنر یک معامله تمام‌شده نیست. دادستان‌های کل ایالت در سراسر کشور برای جلوگیری از این فاجعه ضدانحصار وارد عمل می‌شوند. ما باید به این مبارزه ادامه دهیم.

از جمله این مبارزات سخنان مارک روفالو در جلسه استماع در سنا بود که ادغام پارامونت-وارنر برادرز را به باد انتقاد گرفت و گفت: به وعده‌های توخالی میلیاردرها اعتماد نکنید.