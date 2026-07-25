معامله ادغام ۲ غول استودیویی آمریکا به تعویق جدی افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که تنها چند روز پیش، چالش ضدانحصاری که ۱۲ ایالت آمریکا علیه ادغام پارامونت-برادران وارنر مطرح کرده بودند فقط مانند یک سرعت‌گیر در این مسیر به نظر می‌رسید، حالا انگار این معامله با یک سد جدی روبه‌رو شده است.

این چالش حالا به یک محاصره‌ تمام عیار بدل شده و پارامونت را واداشته تا موافقت کند این قرارداد ۱۱۱ میلیون دلاری را حداقل برای چند ماه به حالت تعلیق درآورد. وکلای پارامونت به این ترتیب در عمل تائید کرده‌اند که احتمالاً در نبرد پیش رو پیروز نخواهند شد و به جای آن تلاش دارند تا ایالت‌ها را در دادگاه شکست دهند.

راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا، دیروز (جمعه) به ورایتی گفت: فکر می‌کنم آنها دیدند که نتیجه درخواست حکم مقدماتی یک عمل انجام شده است. کار از کار گذشته بود. آنها فهمیدند قرار است ببازند.

پارامونت در حالی این معامله را به تعویق انداخته که دیوید الیسون، رئیس و مدیرعاملش، امیدوار بود تا اواسط سپتامبر حکمی دریافت کند که بتواند به موقع قرارداد را ببندد و از پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه روزانه به سهامداران برادران وارنر جلوگیری کند.

به همین منظور وکلای او خواستار برگزاری جلسه برای ارائه شواهد در اواخر ماه آگوست شدند تا بتوانند با اقتصاددان متخصص ایالت‌ها روبه‌رو شوند و آنها را مجاب کنند، اما قاضی اولگوین در حکمی که روز پنجشنبه داد، درخواست پارامونت برای تسریع را رد کرد.

این قاضی پیش از این حکم منع ۲۸ روزه صادر کرده بود تا به شکایت ایالت‌ها که معتقد بودند ادغام مانع رقابت آزاد می‌شود رسیدگی شود.

به این ترتیب اگر پارامونت منتظر حکم می‌ماند، هیچ تضمینی برای حل و فصل آن در آینده نزدیک وجود نداشت و احتمالاً هرگونه تجدیدنظرخواهی هم به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول می‌شد.

با این حال پارامونت هنوز معتقد است در برابر آنچه یکی از ضعیف‌ترین چالش‌های ادغام در تاریخ مدرن ضد انحصار می‌خواند، دست بالا را دارد و امیدوار است پیش از پایان سال ۲۰۲۶ به آنجا که می‌خواهد برسد.

اگر ادغام تا ۳۰ سپتامبر انجام نشود، پارامونت باید روازنه ۷ میلیون دلار به سهامداران برادران وارنر غرامت بدهد و موافقت کرده معامله را تا پنج روز پس از حکم دادگاه یا یکم ژوئن ۲۰۲۷، نهایی نکند.

استدلال ایالت‌ها در دادگاه که منجر به تعویق قرارداد شد، این بود که نیاز به زمان بیشتری داردند تا بتوانند به اسناد و مدارکی دست یابند که استدلالشان را تائید کند.

در این میان پارامونت هم می‌تواند تلاش برای رسیدن به سازش با ایالت‌ها را دنبال کند و راه‌حل‌های ساختاری برای واگذاری دارایی‌های کابلی یا توزیع فیلم را که بخشی از معامله است، به آنها ارائه کند.

پارامونت در بیانیه خود اعلام کرد با تعویق معامله روشن‌ترین راه را برگزیده تا ثابت کند این معامله برای رقابت، برای مصرف‌کنندگان و برای تولیدکنندگان محتوا خوب است.

مخالفان معتقدند این ادغام به آمریکایی‌ها آسیب خواهد رساند و قیمت‌های آنها را افزایش خواهد داد؛ در حالی که نشستن روی مبل و لذت بردن از نمایش مورد علاقه‌تان نباید هزینه گزافی داشته باشد.