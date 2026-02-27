به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از این که نتفلیکس گفت خرید کمپانی برادران وارنر «دیگر از نظر مالی جذاب نیست»؛ برادران وارنر اکنون می‌گوید فروش این کمپانی به پارامونت ارزش فوق‌العاده‌ای برای سهامداران ایجاد خواهد کرد.

دیروز نتفلیکس باوجود توافقی که ماه دسامبر برای خرید بخش عمده کمپانی برادران وارنر به دست آمده بود، از رقابت انصراف داد و پشت سر آن پارامونت اعلام کرد آماده است تا برادران وارنر را به طور کامل بخرد.

نتفلیکس بعدازظهر پنجشنبه به شکل رسمی از افزایش پیشنهاد خود برای خرید برادران وارنر خودداری کرد تا این کمپانی آخرین پیشنهاد پارامونت را پیشنهادی برتر بخواند.

نتفلیکس تا چهارشنبه، ۴ مارس فرصت داشت تا پیشنهاد جدیدی برای نجات قرارداد خود ارائه کند. نکته‌ جالب‌ این که تد ساراندوس، مدیرعامل نتفلیکس، اوایل پنجشنبه در واشینگتن با مقامات دولت ترامپ در مورد این معامله، لابی کرد. در همین حال پارامونت پیشنهاد جدید ۳۱ دلار برای هر سهم را ارائه کرد.

قرارداد نتفلیکس که اکنون منتفی شده شامل خرید برادران وارنر و شبکه اچ بی او مکس به ارزش تقریبی ۸۳ میلیارد دلار بود، اما آخرین پیشنهاد پارامونت پیشنهادی تقریباً ۱۱۱ میلیارد دلاری برای کل وارنر برادرز از جمله کانال‌های کابلی آن بود.

کمپانی برادران وارنر هم با استقبال گفت: هنگامی که هیئت مدیره ما به توافق ادغام پارامونت رأی دهد، ارزش فوق‌العاده‌ای برای سهامداران ما ایجاد خواهد شد. ما از پتانسیل ترکیب پارامونت و وارنر برادرز هیجان‌زده‌ هستیم و بی‌صبرانه منتظریم تا همکاری خود را برای روایت داستان‌هایی که جهان را تکان می‌دهند، آغاز کنیم.