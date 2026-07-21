ادغام پارامونت و برادران وارنر موقتا متوقف شد؛ مبارزه برای بازار آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، سرنوشت ادغام ۱۱۱ میلیارد دلاری پارامونت/برادران وارنر با رای یک قاضی فدرال، که به طور موقت معامله پیشنهادی را مسدود کرده و با تلاش ائتلاف ۱۲ ایالت که مخالف این ادغام هستند، متوقف شد. این رای زمان بیشتری به ایالت های مخالفِ ادغام می دهد تا بتوانند چالش ضد انحصار خود را پیگیری کنند.
قاضی آراسلی مارتینز-اولگوین پس از اینکه متوجه شد ۱۲ ایالت مخالف سوالهای جدی در مورد نقض قوانین ضد انحصار توسط این ادغام دارند، دستور منع موقت ۱۴ روزه را صادر کرد. پارامونت و برادران وارنر در حالی که دادگاه در حال بررسی است، شرکتهای جداگانه باقی خواهند ماند.
از آنجا که این حکم منع ادغام فقط برای ۱۴ روز صادر شده و میتواند تا ۲۸ روز تمدید شود، میتوان گفت دیوید الیسون رئیس پارامونت به شدت امیدوار است که این موضوع بیشتر از این ادامه پیدا نکند. اگر ادغام پارامونت-اسکای دنس با وارنر برادرز دیسکاوری تا ۳۰ سپتامبر انجام نشود و بیش از آن به تعویق بیفتد، پارامونت اسکای دنس باید به سهامداران وارنر برادرز «هزینه اولیه» تقریباً ۶.۸ میلیون دلار در روز را بپردازد.
گام مهم بعدی، جلسه استماع در ۳ آگوست است که درباره تمدید یا عدم تمدید این رای در طول بررسی پرونده ضد انحصار تصمیم گرفته میشود. این تصمیم معمولا کل بازی را شکل میدهد؛ اگر اجازه عقد معامله داده شود، لغو آن بعداً بسیار دشوار است و اگر حکم مقدماتی توقف ادامه یابد، معمولا ادغامها اغلب قبل از رسیدن به دادگاه از هم میپاشند.
قاضی اعلام کرده در برابر استدلال پارامونت مبنی بر این که مزایای بازار پخش جریانی میتواند از آسیبهای رقابتی بیشتر باشد، گفته است که دادگاهها معمولاً اجازه نمیدهند که کارایی در یک بازار، کاهش رقابت در بازار دیگر را توجیه کند. این نشان میدهد آینده این ادغام به قاضیای واگذار شده که طرف پارامونت نیست.
همه اینها حاصل دادخواستی است که هفته پیش ائتلافی از ۱۲ ایالت را به دادگاه بردند. این دادخواست ضد انحصار با هدف جلوگیری از ادغام ۱۱۱ میلیارد دلاری پارامونت/برادران وارنر ارائه شد، در حالی که وزارت دادگستری ماه پیش انجام این معامله را بلامانع خواند.
ائتلاف ۱۲ ایالت شامل دادستانهای کل آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، ماساچوست، مینه سوتا، نوادا، نیوجرسی، نیومکزیکو، نیویورک، اورگان و واشنگتن است که استدلال میکند اداغام این ۲ کمپانی، قانون ضد انحصار فدرال را نقض میکند و منجر به افزایش قیمتها و کاهش فیلمها و نمایشهای تلویزیونی میشود.
شک نیست که این ادغام، مانند بسیاری از مسائل این روزهای آمریکا، به نبرد آبی در برابر قرمز مربوط است. از آنجا که خرید سیانان بخشی از این ادغام است، ترس ایالتهای آبی این است که دیوید الیسون میتواند آن را به یک رسانه محافظهکار تبدیل کند.
راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا، حکم قاضی را به عنوان «اولین پیروزی حیاتی در پرونده ما برای اطمینان از اینکه این ادغام بزرگ هرگز به واقعیت تبدیل نمیشود» ستود و افزود: تاریخ نشان داده وقتی تعداد کمی از افراد قدرت زیادی بر بازارهایی که برای زندگی آمریکاییها مهم است، دارند، چه رخ میدهد؛ فرصتهای کمتر برای افراد بیشتر، محصولات و خدمات بدتر برای همه مردم. با طرح این دعوی، ما برای یک بازار آزاد و عادلانه و یک صنعت فیلم و تلویزیون پررونق که به طور یکسان به افراد خلاق و مخاطبان خدمت میکند، مبارزه میکنیم. ما باک بنزین پر داریم، قانون از ما حمایت میکند و مشتاقانه منتظر ادامه پرونده خود هستیم.
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