به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، نبود یک رویکرد اساسی مشخص باعث تضعیف اعتماد مردمی و افزایش ابهامات درباره اهداف راهبردی می شود. اتخاذ یک تصمیم نظامی بزرگ به بررسی کامل و تشریح پیشینه تاریخی و دلایل نیاز دارد.

در این گزارش آمده است، ترامپ بر خلاف ریگان و جان کندی، مواضع بداهه و ناقص اتخاذ می کند بدون آن که یک دیدگاه راهبردی فراگیر یا تفسیر روشمند ارائه دهد. این مسئله در خصوص ایران پررنگ تر بوده به طوری که افکار عمومی در آمریکا در هاله ای از ابهام و سردرگمی قرار دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، باید به موضع گیری و سخنرانی های جدی در خصوص مسائل حیاتی بازگشت. شفافیت در خصوص مسائل سیاسی باعث کسب اعتماد مردم می شود.

پیشتر نیز تحلیلگران به رفتار نامتعارف ترامپ در انتشار سلسله وار توئیت های مبهم و بداهه بدون پشتوانه سیاسی اشاره کرده بودند.