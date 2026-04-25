آغاز فصل جوجه آوری پرندگان آبزی در تالاب بین المللی انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسینی طایفه صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: با شروع بهار و فراهم شدن شرایط بوم شناختی، بسیاری از گونه های پرندگان آبزی و کنارآبزی وارد مرحله حساس جوجه آوری شدهاند. تالاب انزلی به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های جوجه آوری پرندگان آبزی در کشور، میزبان گونه های متنوعی از این پرندگان است.

وی افزود: در حال حاضر جوجه آوری پرندگانی همچون کشیم بزرگ، کشیم کوچک، حواصیل خاکستری و باکلان کوچک در تالاب انزلی آغاز شده است. پیش بینی می شود هزاران جفت پرنده آبزی دیگر از جمله پرستوی دریایی تیره و حواصیلیان نیز آشیانه سازی و جوجه آوری را آغاز کنند. بنابراین حفظ آرامش این زیستگاه در فصل آشیانه سازی و جوجه آوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان با اشاره به ارزش بالای زیست محیطی تالاب انزلی تصریح کرد: این تالاب به عنوان یکی از مهمترین تالابهای بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، زیستگاه و محل جوجهآوری گونههای متعددی از پرندگان آبزی و کنارآبزی است.

حسینی طایفه ادامه داد: تردد بی ضابطه قایقهای تفریحی، نزدیک شدن گردشگران به محلهای آشیانه سازی، ایجاد سر و صدا از مواردی است که در روزهای اخیر در تالاب انزلی مشاهده شده و می تواند بر کاهش موفقیت جوجه آوری این پرندگان تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه پرندگان در دوره جوجه آوری بسیار حساس و آسیبپذیر هستند، گفت: در صورت احساس خطر، پرندگان آشیانه را ترک میکنند که این موضوع بر جمعیت آنها اثر میگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان به مسئولان اسکله ها و بهره برداران قایقهای گردشگری توصیه کرد ضمن آگاه سازی گردشگران، از ورود قایقها به محدوده آشیانه سازی پرندگان خودداری کرده و در مسیرهای مشخص و ایمن تردد کنند.

حسینی طایفه تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی تالاب انزلی نیازمند مشارکت همه شهروندان، گردشگران و جوامع محلی است. نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان نیز با گشت و پایش مستمر، وضعیت زیستگاهها و مناطق جوجه آوری را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.