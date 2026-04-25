به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محمود آبادی اظهار کرد: تنها ۲۵ درصد از دام‌های پروار در کشتارگاه‌های استان کشتار و مصرف می‌شود و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای دامداران در بهره‌برداری از دام‌های خود می‌گردد.

وی اظهار کرد: به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار رأس دام سبک از خراسان شمالی به خارج از استان منتقل می‌شود که این موضوع باعث کاهش دسترسی مردم به گوشت قرمز و افزایش قیمت آن در بازار می‌گردد.

محمودآبادی علت اصلی این پدیده را نبود یا ضعف صنایع تبدیلی در استان دانست و گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان باید تقویت شود تا از خروج بی‌رویه دام زنده جلوگیری شود. در همین راستا، مجوز ساخت یک کشتارگاه صنعتی با ظرفیت هزار رأس دام سبک و ۱۰۰ رأس دام سنگین در استان صادر شده است و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد پالایشگاه دام در استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت کشتارگاه صنعتی شهرداری بجنورد، گفت: این کشتارگاه با ظرفیت اسمی ۵۰ رأس دام سنگین و ۵۰۰ رأس دام سبک نقش مهمی در تأمین نیاز استان به گوشت قرمز دارد و روزانه به کشتار تا ۳۰ رأس دام سنگین و ۲۵۰ رأس دام سبک مشغول است.

وی همچنین به لزوم فرهنگ‌سازی برای کاهش قیمت گوشت قرمز در استان تأکید کرد و افزود: با توسعه صنایع تبدیلی و تقویت زیرساخت‌های لازم، امیدواریم که دسترسی مردم به گوشت قرمز مانند گوشت مرغ تسهیل شده و صنعت دامپروری استان از بحران‌های کنونی عبور کند.