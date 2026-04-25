۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۶

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

محمد سیستانی: به نتیجه دیگر دیدارهای تیم بسکتبال سه نفره امیدوارم

سرمربی و سرپرست تیم ملی بسکتبال سه نفره ساحلی پس از شکست مقابل تیم میزبان گفت: از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم و به نتایج دیدارهای بعد امیدوارم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیستانی سرمربی و سرپرست تیم ملی بسکتبال ساحلی کشورمان درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیادر خصوص دو دیدار مقابل ماکائو و چین اظهار کرد: بازی اول بسیار خوب و عملکرد بازیکنانم رضایتبخش بود، اما متاسفانه بازی دوم با وجودیکه بچه ها بازی خوبی به نمایش گذاشتند، نتیجه را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: به اعتقاد من دلیل اصلی اینکه در بازی مقابل چین نتیجه نگرفتیم فاصله بسیار کم بین دو بازی بود چراکه فقط ۲۵ دقیقه بین دو دیدار فاصله بود و بچه ها به لحاظ بدنی کم آوردند.

وی تاکید کرد: عملکرد بازیکنانم در هر دو دیدار رضایتبخش بود و به آنان امیدوارم که در بازی های بعدی نتایج بهتری خواهند گرفت.

سرمربی و سرپرست تیم ملی بسکتبال ساحلی در خصوص اشتباهات بازیکنانش در دیدار دوم گفت: با توجه به اینکه بازی با تیم میزبان بود داوران حساس تر سوت می زدند و این موضوع نیز تاثیر گذار بود.

سیستانی در خصوص وضعیت تیم بسکتبال سه نفره کشورمان در جدول اظهار کرد: روز دوشنبه مقابل تیم فیلیپین بازی داریم و در صورت پیروزی در جایگاه سرگروه قرار خواهیم گرفت.

