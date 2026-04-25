به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ رضایی صبح شنبه در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با اشاره به شهادت قائد امت و لزوم زنده نگه داشتن یاد و نام رهبر شهید، اظهار کرد: در شهرهای بزرگ این مهم در حال انجام است و در همدان نیز با هم اندیشی و مشورت مکانی به منظور نامگذاری تعیین شود.

وی به بیانیه صادر شده دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با توجه به دغدغه موجود در خصوص اقدام به نامگذاری معابر اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده در این بیانیه باید نامگذاری در شهر همدان انجام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان بیان کرد: با هم‌افزایی و همفکری و با در نظرگیری تمام ابعاد و ظرفیت‌ها باید مکانی مناسب و در شأن و منزلت رهبر شهید انقلاب در شهر پیش‌بینی و به دفتر حفظ و نشر آثار ارائه شود.

وی در ادامه در رابطه با اختتامیه همایش طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» با تقدیر از شهرداری، سازمان فرهنگی و فعالان قرآنی، افزود: از ابتدای عنوان شدن موضوع «طرح زندگی با آیه‌ها» شهردار، رئیس و مجموعه سازمان فرهنگی شهرداری مصمم پای کار بودند.

رضایی با بیان اینکه سازمان فرهنگی شهرداری در موضوع اختتامیه این طرح در حد توان کمک کند، ادامه داد: امید است اختتامیه این رویداد نیز با برنامه‌های مناسب و در شأن قرآن برگزار و زمینه بهتری برای سال‌های آینده فراهم شود.

سپاه پاسداران به همراه ارتش در جنگ، یک تنه مقابل استکبار ایستاد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه اشاره به جملات به یاد ماندنی امام خمینی (ره) در رابطه با سپاه پاسداران، اظهار کرد: در اهمیت این نهاد انقلابی همین بس که رهبر کبیر انقلاب فرمایشات و جملات با ارزشی با توجه به نقش تأثیرگذار سپاه پاسداران داشته‌اند.

محمود مسگریان به نقش اثرگذار سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی رمضان اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ارتش در جنگ اخیر یک تنه در مقابل استکبار ایستاد و آنها را به معنای واقعی عاجز کرده است.

وی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی ونیروهای نظامی و انتظامی در دفاع از ایران اسلامی و نظام بیان کرد: همه ما امنیت و آرامش خود را مدیون این جان بر کفان می‌دانیم.