احسان خادمی بهابادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۴۷ سال گذشته، دشمنان نظام اسلامی صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی فارسی و انگلیسیزبان را با هدف تغییر افکار، عقاید، باورها و ارزشهای ملت ایران و تسلط بر آنها تأسیس کردهاند.
وی افزود: رسانه ملی و فعالان رسانهای کشور در مقابل این تهاجم ایستادگی کرده و ضربه سختی به دشمن وارد نمودهاند. به همین دلیل، دشمنان از صدا و سیما کینه دارند و در شورشهای خیابانی که علیه ملت ترتیب میدهند، به صدا و سیما ناسزا گفته و علیه آن شعار میدهند. همچنین، در حملات نظامی، به رسانه ملی و ساختمانهای صدا و سیما حمله میکنند.
کارشناس مسائل سیاسی و امور بینالملل، ادامه داد: این نشان میدهد که رسانه و بازنمایی حقیقت، وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و دشمن را شکست داده است، که این امر موجب کینه دشمن نسبت به شما شده است.
خادمی بیان کرد: در جنگ اخیر نیز شاهد بودیم که دشمن با اعمال سیاستهای متعدد، تلاش زیادی را برای شکستن اتحاد ملت و ایجاد تفرقه و اختلاف افکنی به کار گرفت.
وی بیان کرد: در این عرصه نیز رسانه ملی و تمامی فعالان رسانهای کشور جانانه وارد میدان شده و دشمن را شکست دادند. این بدان معناست که شما خبرنگاران به معنای واقعی کلمه، افسران جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ رسانهای هستید که دشمن علیه ملت به راه انداخته و شما در مقابل آن ایستادگی کردهاید.
وی گفت: نکته دیگر، حماسه بینظیر و بیبدیلی است که ملت پس از جنگ رمضان در خیابانها خلق کردند. مردم ما حضوری تاریخی و همبستگی ملی بینظیری از خود نشان دادند و یکی از علل اصلی پیروزی بر دشمن، همین حضور مردم بود.
کارشناس مسائل سیاسی و امور بینالملل، تصریح کرد: این حضور اعجازگونه ملت توسط رسانه ملی و تمامی فعالان رسانهای به جهانیان منعکس شد. در انعکاس این حضور گسترده، رسانهها نقش اساسی ایفا کردهاند؛ بنابراین، رسانههای ملی کشور نقش اصلی و اساسی را در خلق این حماسه بزرگ ملی که مظهر قدرت نرم ایران شد، ایفا نموده است.
خادمی گفت: در نهایت، همانطور که حافظان سلحشور ما در نیروهای مسلح، مرزهای جغرافیایی کشور را حفظ کرده و در برابر بمباران جنگندههای دشمن مقاومت جانانه نشان دادند و آنها را مجبور به عقبنشینی کردند.
وی ادامه داد: خبرنگاران و رسانههای ملی به عنوان فعالان رسانهای، مرزهای فکری، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی و اخلاقی کشور را حفظ کرده و در برابر بمباران تبلیغاتی دشمن مقاومت جانانه نشان داده و آنها را شکست دادهاید.
