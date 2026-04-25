امام جمعه گناوه: تفرقه افکنی بین مردم و مسئولان راهبرد دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در تجمع مردم گناوه و آیین چهلمین روز شهادت حجت الاسلام خطیب (وزیر اطلاعات)، در جوار یادمان شهدای گمنام اظهار کرد: شهید والامقام حجت الاسلام خطیب ، بیش از چهل سال عمر با برکت خود را وقف خدمت به مردم ،نظام و ولایت کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به بخش هایی از زندگی شهید حجت الاسلام خطیب افزود: سیدالشهدا امنیت ،در یک خانواده عالم ، دارای اعتقادات دینی و مذهبی رشد و نمو کرد و زندگی ایشان می تواند برای همه به ویژه مسئولان اسوه و الگو باشد .

وی گفت: امروز امنیت ما مرهون و مدیون همه شهدای و سربازان گمنام امام عصر (عج) و نیروهای مسلح کشور است.

امام جمعه گناوه گفت: شهید حجت الاسلام خطیب ، جانباز دوران دفاع مقدس و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «جانباز گمنام» انقلاب اسلامی و از نیروهای شهید باقری بود و برادر ایشان نیز در هشت سال دفاع مقدس در یکی از عملیات ها به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه این شهید بزرگوار دختر و همسرخود را نیز در جنگ تحمیلی سوم برای عزت و استقلال این کشور تقدیم انقلاب کرد، ادامه داد: شهید خطیب شخصیتی که مورد هجمه دشمنان قرار می گرفت و متهم می شدند که فرزند آنها در خارج زندگی می کند اما در همین جنگ تحمیلی سوم بسیاری از شهدا و از جمله شهید خطیب همراه با فرزند خود به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه زهد و بی اعتنایی و بی رغبتی به دنیا را از خصوصیات این شهید والامقام نام برد و گفت: ایشان هیچ گاه از بیت المال استفاده شخصی نمی کرد ،سال های سال خادم ملت و عاشق امام و ولایت،ولایتمدار و ولایت پذیر بود .

وی با بیان اینکه ایشان در مناصب مختلف به مردم و انقلاب خدمت کرد، ادامه داد: شهید حجت الاسلام خطیب افتخار خادمی امام رضا علیه السلام را داشت، هیچ گاه از پست، منصب ،موقعیت و مسئولیت خود برای اهداف شخصی و خانوادگی استفاده نکرد و در کمال زهد و بی رغبتی به دنیا بود.

وی با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه سیدالشهدای امنیت گفت: انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن و حفظ وحدت و پرهیز از دوقطبی سازی بخشی از فرازهای وصیت سیدالشهدا امنیت است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دشمن که در جنگ نظامی در برابر ملت غیور و نیروهای مسلح ایران اسلامی شکست خورده است امروز در جنگ رسانه ای و روانی تفرقه افکنی واختلاف بین مسئولان و ملت را به عنوان یکی از راهبردهای خود به کار گرفته است.

وی ادامه داد: مسئولان و ملت ایران در برابر توطئه تفرقه افکنانه دشمن با صدور پیام های مشترک وحدت آفرین جواب یاوه گویی های آنها را دادند و این پیام مشترک وحدت از سوی سران سه قوه ، نیروهای مسلح ،مسئولان نظام و ملت ایران این است که «ما یک خدا و یک رهبر داریم و در سایه هدایت های داهیانه رهبر انقلاب با وحدت ،اتحاد ،همرنگی بار دیگر توطئه دشمن را در جنگ روانی شکست خواهیم داد»

امام جمعه گناوه گفت: همه ما در برهه کنونی در برابر خون امام شهید و سرداران ،فرماندهان و شهدایی که برای ما عزت و استقلال آفریدند وظیفه داریم با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان ،وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم .

هرگز در مقابل دشمن تسلیم نخواهیم شد

وی گفت: امروز دشمن در باتلاق گرفتار شده و به دنبال راه خروجی است و لذا امپراتوری رسانه ای آنها به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان است، ولی حضور میدانی و شبانه مردم در خیابان ها ، شجاعت و ایستادگی نیروهای مسلح و تلاش دیپلمات های کشور اضلاع سه گانه ای هستند که می تواند دشمن رامایوس و نقشه های آنها را خنثی کند.

وی بیان کرد: ما به دنبال جنگ و جنگ طلب نیستیم اما اگر دشمن بخواهد ما را تسلیم کند هرگز در مقابل دشمن تسلیم نخواهیم شد .

حجت الاسلام رکنی حسینی با تاکید بر اینکه امروز دست برتر از آن نظام جمهوری اسلامی با هدایت های مقام معظم رهبری است ، افزود: همه ما زیر پرچم ولایت هستیم و حرف ایشان حرف امام زمان است لذا نباید جلوتر از امام خود حرکت کنیم و نباید عقب بیفتیم بلکه وظیفه همه ما این است که در کنار رهبرمعظم انقلاب و گوش به فرمان ایشان باشیم .

امام جمعه گناوه یادآور شد: در برهه کنونی کسی که می تواند از لحاظ قانونی اعلام جنگ یا صلح کند ،فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای است و ان شاالله با وحدت و حضور پررنگ مردمی تا پیروزی نهایی در کنار نیروهای مسلح و مسئولین ایستاده ایم و ان شالله به پیروزی نهایی خواهیم رسید.

امام جمعه با بیان اینکه دشمن در شرایط کنونی راهی جز تسلیم در برابر ملت ایران ندارد، گفت: امروز شریان های حیاتی اقتصاد دنیا در دست نیروهای ایران اسلامی است و اقتصاد دنیا و آینده آن به دست ملت ایران رقم می خورد و در حالی که یک روز دشمن ما را تحریم کرد امروز ما آنها را تحریم می کنیم و عبور ابر کشتی ها با اجازه ایران اسلامی و سپاه انجام می شود و خدمات سردار تنگسیری دشمن را در تنگه هرمز مایوس کرده است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی کشور امام رضا (ع) و به تعبیر امام شهید امت ،انقلاب اسلامی میراث دار علی بن موسی الرضا علیه السلام است ،گفت: به یاری خداوند خبرهای خوبی برای پیروزی جبهه اسلام بر جبهه باطل و کفر در این ایام که متعلق است به کریمه آل طه حضرت فاطمه معصومه و امام رضا(ع) است بشنویم و با عنایت اهل بیت بار دیگر طعم تلخ شکست را به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم چشاند.

وی با تقدیر از حضور میدانی ملت به ویژه مردم گناوه در این ایام گفت: حضور پررنگ و باصلابت شما مردم ولایتمدار و دوستدار اهل بیت شهرستان گناوه در طی این پنجاه و شش شب که در همه حالات در اجتماع مردمی در جوار یادمان شهدای گمنام شهر حضور می یابید قابل تقدیر است .