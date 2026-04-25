به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر، این بیانیه در حالی اعلام شده که پژو در نمایشگاه بین المللی خودرو پکن حضور دوباره خود در بازار را اعلام کرد و دو کانسپت جدید رونمایی کرد که نشان دهنده تلاش این خودروساز فرانسوی ایتالیایی در بزرگترین بازار خودروی جهان پس از سال ها فروش اندک و تغییر ساختار است.

استلانتیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: کانسپت خودروهای جدید که در پکن رونمایی شده اند، پیش درآمدی از تولید سری جدید سدان های و اس یو وی های بزرگی است که در چین و برای مردم چین و همچنین برای صادرات از این کشور به بازارهای جهانی پژو به حساب می آید.

خودروهای مذکور طراحی پژو و دینامیک‌های رانندگی آن را با فناوری دانگ فنگ، شریک خود ترکیب می کند. این خودروها در تاسیسات دانگ فنگ در ووهان ساخته می‌شود. به گفته سخنگوی پژو نخستین نمونه از این مدل ها در ۲۰۲۷ میلادی ارائه می شود. دو خودروساز هم اکنون در چین همکاری می کنند.

استلانتیس یک شرکت خودروسازی چند ملیتی است که در سال ۲۰۲۱ میلادی از ادغام گروه فرانسوی PSA و فیات کرایسلر به وجود دارد. این شرکت طراحی، ساخت و بازاریابی ۱۴ برند مختلف از آلفا رومئو، کرایسلر، سیتروئن، داج، فیات، جیپ، مازراتی، اوپل و پژو را انجام می دهد.