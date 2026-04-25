​​​اتصال روستای اسلام آباد شهرستان ارسنجان به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سلیمان پور گفت: اتصال روستای اسلام آباد به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه بخشی از برنامه جامع اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت است که با همکاری همراه اول انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس اظهار کرد: با ارتقای سایت موجود، ساکنان روستای اسلام آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ارسنجان با جمعیت ۲۶۲ نفر در قالب ۸۱ خانوار از این پس قادر به استفاده از خدمات دیجیتال و سایر خدمات مبتنی بر فناوری خواهند بود.