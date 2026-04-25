تولید ۱۰ میلیون اصله نهال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز شنبه در حاشیه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی لرستان، اظهار داشت: پیگیری مصوبات جلسه قبلی یکی از مصوبات این جلسه بود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای پروژه پیشگیری از وقوع و اطفای حریق یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان همچنین تولید ۱۰ میلیون اصله نهال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از برنامه‌های امسال برشمرد و گفت: احداث «آتش بر» در مناطق حساس با استفاده از ظرفیت جوامع محلی و تشکل‌ها، پیگیری اسناد مرابحه، راه‌اندازی و رفع نواقص لوازم اطفای حریق، پیگیری احاله نهالستان‌های زاغه، بروجرد، «شوراب»، «ولی‌عصر» و حضور فعال پرسنل در میعادگاه‌های شبانه بیعت با رهبری از دیگر برنامه‌های در دستور کار است.

نجفی، ابلاغ پیگیری رویکردهای و سیاست‌های دفتر مرتع، رفع ابهامات و طرح وظایف دفاتر حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی، ابلاغ و پیگیری سیاست‌ها و راهبردهای آموزشی ترویجی، تهیه طرح جامع حفاظتی و انتظار، ارائه طرح‌های موفق الگویی در هر شهرستان، تهیه لیست کشیک اطفا حریق، مکاتبه با فرمانداران در خصوص پیشگیری از حریق، اعلام ۲۵ پروژه شاخص برای اجرا در سال ۱۴۰۵ را از دیگر برنامه‌های در دستور کار برشمرد.