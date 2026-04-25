به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به حجم بالای مأموریتهای امدادی از مورخ ۲ لغایت ۴ فروردینماه اظهار داشت: در سه روز گذشته، نجاتگران جمعیت هلالاحمر در مجموع به ۳۰۴ مورد حادثه رسیدگی کردهاند که طی آن ۴۳۷ نفر از هموطنان از خدمات امدادی بهرهمند شدند.
کبادی در خصوص وضعیت آسیبدیدگان تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۴۶۱ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۱۵۳ نفر برای دریافت مراقبتهای پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل و ۴۸ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین با تلاش تیمهای تخصصی، ۳۵ مورد عملیات رهاسازی فنی (نجات محبوسشدگان) با موفقیت به سرانجام رسید.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مداخلات امدادی در حوادث طبیعی و شرایط اضطراری افزود: نیروهای این سازمان علاوه بر اسکان اضطراری ۹۰ نفر، موفق شدند ۲۲ نفر را از نقاط پرخطر به اماکن امن منتقل کنند. همچنین ۴۰۵ نفر از حادثهدیدگان، اقلام ضروری و اضطراری را دریافت کرده و ۴۰ مسافر نیز که خودروهایشان در حوادث طبیعی گرفتار شده بود، رهاسازی شدند.
وی در پایان با تمجید از ایثار امدادگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با بهرهگیری از توان ۱۸۳۱ نیروی عملیاتی در قالب ۴۶۸ تیم تخصصی صورت گرفته است تا در کمترین زمان ممکن به یاری هموطنان در سراسر کشور بشتابند.
