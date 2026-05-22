۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

افزایش مسیرهای پروازی «هما» به مقصد مشهد مقدس

ظرفیت پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» به مقصد مشهد مقدس با راه‌اندازی مسیرهای جدید داخلی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل روابط‌ عمومی «هما»، در راستای توسعه شبکه پروازهای داخلی، پروازهای تهران - مشهد - تهران از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت روزانه برقرار شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان رفع محدودیت‌های عملیاتی و ازسرگیری پروازهای داخلی، در بازه زمانی ۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مجموع ۴۶ پرواز رفت و برگشت در این مسیر انجام شده و ۳ هزار و ۵۱۵ مسافر جابه‌جا شده‌اند.

از سوی دیگر، با صدور مجوز پروازی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، «هما» تاکنون دو پرواز در مسیر شیراز - مشهد - شیراز انجام داده که طی آن‌ها ۱۶۶ مسافر سفر کرده‌اند.

همچنین از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ و با استقرار یک فروند هواپیمای ATR در فرودگاه رشت، پروازهای رشت - مشهد - ساری - رشت و رشت - مشهد - گرگان - رشت برقرار شده است. این پروازها با هدف تقویت دسترسی هوایی استان‌های شمالی کشور به مشهد برنامه‌ریزی شده و در روزهای شنبه، چهارشنبه و جمعه هر هفته انجام می‌شوند.

