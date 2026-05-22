افزایش مسیرهای پروازی «هما» به مقصد مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی «هما»، در راستای توسعه شبکه پروازهای داخلی، پروازهای تهران - مشهد - تهران از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت روزانه برقرار شده است.
بر اساس این گزارش، از زمان رفع محدودیتهای عملیاتی و ازسرگیری پروازهای داخلی، در بازه زمانی ۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مجموع ۴۶ پرواز رفت و برگشت در این مسیر انجام شده و ۳ هزار و ۵۱۵ مسافر جابهجا شدهاند.
از سوی دیگر، با صدور مجوز پروازی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، «هما» تاکنون دو پرواز در مسیر شیراز - مشهد - شیراز انجام داده که طی آنها ۱۶۶ مسافر سفر کردهاند.
همچنین از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ و با استقرار یک فروند هواپیمای ATR در فرودگاه رشت، پروازهای رشت - مشهد - ساری - رشت و رشت - مشهد - گرگان - رشت برقرار شده است. این پروازها با هدف تقویت دسترسی هوایی استانهای شمالی کشور به مشهد برنامهریزی شده و در روزهای شنبه، چهارشنبه و جمعه هر هفته انجام میشوند.
