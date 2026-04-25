به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داود محمدیاری، امام جمعه خیرآباد ورامین، ظهر شنبه، در جلسه شورای اداری ورامین، در سخنانی با اشاره به شخصیت والای شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و جایگاه بی‌نظیر ایشان اظهار داشت: عظمت این مرد بزرگ به گونه‌ای است که ما سال‌ها بعد و به مرور زمان می‌توانیم وجود نورانی این شخصیت با عظمت را درک کنیم. شخصیتی که کلامش دنیا را تکان می‌داد، اما ما در آن زمان قدر ایشان را نمی‌دانستیم.

وی افزود: کدام استاد، کدام پادشاه، کدام رهبر و کدام رئیس‌جمهور چنین رفتاری دارد که ما که یک سرباز صفر یا یک طلبه صفر بودیم و گهگاه در جلسه ایشان شاگردی می‌کردیم، چنین برخوردی را ببینیم؟

امام جمعه خیرآباد ورامین با ذکر خاطره‌ای از اخلاق والای امام شهید گفت: در یک جلسه درس، یکی از حاضران مطلبی خارج از بحث جلسه مطرح کرد. مسئول جلسه به او تذکر داد که اینجا جای این حرف نیست. فردای آن جلسه، آن شخص آمد و معذرت‌خواهی کرد.

محمدیاری با تأکید بر این ویژگی نادر افزود: کدام یک از ما این جرأت را داریم که از کسی که برای ما چای می‌آورد معذرت‌خواهی کنیم؟ در اداره خودمان از زیردستمان؟ نه، ما می‌گوییم من رئیس هستم و او زیرمجموعه. اما این منش آقا بود که آقا را آقا کرده بود.

وی ادامه داد: جالب اینکه بعد از این معذرت‌خواهی، فرد دیگری که سن بالایی هم داشت، باز هم حرف خارج از جلسه زد. آقا سرش را پایین انداخت و با لبخند فرمود: من که دیگر ناراحت نمی‌شوم. اگر آن موقع ناراحت شدم، نباید می‌شدم. الان که شما دوباره حرف خارج زدید، من ناراحت نمی‌شوم.

محمدیاری با تأسف از دست دادن این وجود نورانی گفت: این شخصیت با عظمت را از دست دادیم، اما از یک جهت شاکریم که خدا ما را در زمانی قرار داد که بتوانیم چنین عالم وارسته‌ای را درک کنیم و از او اطاعت نماییم و زیر بیرق چنین رهبری به ملت خدمت کنیم.

وی تصریح کرد: ایشان در طول ۳۷ سال نه فقط نفس خود و شاگردان خاصش را تربیت کرد، بلکه ملت را تربیت کرد. به طوری که امروز، نزدیک دو ماه از شهادت آن مرد عظیم‌الشأن می‌گذرد، اما ملت راه او را ادامه می‌دهد. مردم ما به چنان کمال و اوجی رسیده‌اند که گویی خدا آن‌ها را برای ادامه راه آن مرد بزرگ مبعوث کرده است.

امام جمعه خیرآباد ورامین در پایان خاطرنشان کرد: نه اینکه بعد از ایشان خللی در نظام ایجاد شده باشد و نه اینکه نظام فروپاشیده باشد، بلکه نظام محکم و استوار است. مردم ما از جامعه جهانی مطالبه می‌کنند و استکبار جهانی را به زیر انداخته و به زانو درآورده‌اند. این افتخار برای ماست که پرورش‌یافته این مرد بزرگ هستیم. نزدیک دو ماه از شهادت ایشان می‌گذرد، اما نه تنها ملت نپاشید، بلکه امروز می‌بینیم ۳۰ میلیون نفر در طرح «جان فدا» ثبت‌نام می‌کنند.