فرماندار ورامین: ۸۱۹ واحد در جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر شنبه در نشست شورای اداری ورامین با تقدیر از زحمات دستگاههای اجرایی، امنیتی و نظامی گفت که با وجود شرایط خاص جنگی، فعالیتها در شهرستان از تب و تاب نیفتاده و امنیت روانی مردم تأمین شده است.
به گفته عباسی، در جریان حملات اخیر (جنگ رمضان) ۸۱۹ واحد شامل مجتمعهای تجاری، مسکونی و تولیدی در ورامین آسیب دیدهاند.
او افزود: ۲۲ تا ۲۳ نفر از ساکنان روستاها و شهر و همچنین تعدادی از نیروهای نظامی سپاه در استان تهران به شهادت رسیدند.
فرماندار ورامین با اشاره به مدیریت تجمعات شبانه در هشت نقطه از شهرستان گفت:بیش از ۳۰ تا ۳۵ غرفه توسط موکبها و گروههای مردمی در حال ارائه خدمات فرهنگی و معنوی هستند و از مسئولان خواست که شخصاً در این تجمعات حضور یابند.
عباسی در ادامه با اشاره به آتشبس یکطرفه پس از درخواست آمریکا و پذیرش ایران، وضعیت کنونی را نیازمند «هوشیاری مضاعف» دانست و بر لزوم حفظ وحدت ملی تأکید کرد.
او گفت: دشمن دست گذاشته روی موضوع اختلافافکنی. هر کس تریبونی دارد - از ائمه جمعه تا مسئولان دانشگاهها - باید در راستای حفظ انسجام و اتحاد مردم تلاش کند.
فرماندار ورامین همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تا نسبت به مراقبت از زیرساختهای حیاتی (انرژی، ارتباطات، حمل و نقل) و پایداری آنها اقدام کنند و ضمن حفظ هوشیاری، از تماسهای تلفنی غیرضروری که ممکناست محل نفوذ دشمن باشد، خودداری نمایند.
او در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون کارگری برای پایش وضعیت واحدهای تولیدی و خدماتی گفت: آرامش و آسایش مردم در گرو رشد اقتصادی و تولید است. باید همه ظرفیتها برای شروع به کار واحدها بسیج شود.
