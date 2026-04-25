به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: در ایام آتشبس کار بازسازی ۳۰ بازار و میدان میوه و ترهبار آسیب دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در طول جنگ ۴۰ روزه به صورت مداوم به کار خود ادامه داد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین بازارها و میادینی که در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دچار آسیب شده بودند و بعضا این آسیبها برای برخی از بازارها چندین بار اتفاق افتاد؛ بازسازی و مرمت شد و همچنان این کار ادامه دارد.
وی بیان کرد: همچنین سعی کردیم تا منابع تامین کالا را تقویت و وضعیت انبارهای ذخیرهسازی را بهبود ببخشیم.
بختیاریزاده یادآور شد: برنامهریزی کردهایم تا اگر دوباره شرایط تغییر کرد، تاب آوری در شهر تهران را بهتر از گذشته ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم خوشبختانه وضعیت تابآوری بازارها بهتر از قبل بود؛ تاکید کرد: بازدیدهای میدانی نشان میدهد هم عرضه و هم تنوع کالاها و ارائه خدمات وضعیت مناسبی داشت کما اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با همکاری کارکنان سازمان میادین توانستیم وضعیت خوبی را برای رفاه حال شهروندان در هنگام خرید در میادین و بازارهای میوه و ترهبار ایجاد کنیم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در پایان گفت: در حال حاضر تامین مستمر کالاها به خوبی در حال انجام است کما اینکه در چند وقت اخیر نیز قیمت برخی از محصولات تره بار با کاهش روبه رو بوده و در مجموع شاهد وفور تمامی محصولات ترهبار در بازارها و میادین میوه و ترهبار هستیم.
