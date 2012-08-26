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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

شهروند در تعطیلات تهران باز است/ کاهش ساعات کاری میادین میوه و تره بار

شهروند در تعطیلات تهران باز است/ کاهش ساعات کاری میادین میوه و تره بار

ساعات فعالیت فروشگاه های شهروند و بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در تعطیلات 5 روزه پایتخت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی ، مدیرعامل فروشگاه های شهروند  اظهار کرد : در تعطیلات 5 روزه تهران از 7 تا 11 شهریور ، تمامی شعبه های فروشگاه شهروند باز بوده و به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.

وی افزود : فروشگاه شهروند بیهقی نیز چون دیگر روزها ، بصورت 24 ساعته فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

کاهش ساعات کاری میادین میوه و تره بار

مهندس حسین صفایی ، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری نیز گفت : ساعت کار کلیه بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری در تعطیلات 5 روزه تهران کاهش خواهد یافت.

وی اظهار کرد : تمامی بازارها و میایدن از 8 صبح تا 14 باز بوده و خدمات رسانی خواهند کرد.

کد مطلب 1681024

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