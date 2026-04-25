۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

هنگ‌کنگ مغلوب تیم ملی واترپلو ایران شد

تیم ملی واترپلو ایران نخستین دیدار خود در بازی‌های ساحلی آسیا را با برتری برابر هنگ‌کنگ به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان ایران در اولین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ که به صورت چهار نیمه پنج دقیقه‌ای برگزار شد، موفق شدند در مجموع سه نیمه از چهار نیمه مسابقه را به سود خود خاتمه دهند و برنده بازی شوند.

ایران نیمه نخست را در شرایطی نزدیک و با گل طلایی به سود خود پایان داد و در نیمه سوم نیز بار دیگر در گل طلایی از سد حریف گذشت.

ملی‌پوشان کشورمان در نیمه دوم در وقت قانونی مغلوب هنگ‌کنگ شدند، اما در نیمه چهارم با برتری کامل و نتیجه خوب ۴ بر صفر مقابل حریف، پیروزی نهایی را قطعی کردند.

نتیجه نهایی: ایران ۳ - هنگ‌کنگ ۱ (در نیمه‌ها)

با این نتیجه، تیم ملی ایران گام مهمی در رقابت‌های واترپلوی ساحلی بازی‌های آسیایی برداشت.

