به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه به ای‌ بی‌ سی نیوز اعلام کرد: جی‌ دی ونس، به دلایل امنیتی به پاکستان نخواهد رفت.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: سرویس مخفی از رفتن ونس به پاکستان راضی نیست.

نیویورک پست پیشتر اعلام کرده بود: «جی‌ دی ونس» معاون ترامپ سفری به پاکستان نخواهد داشت.

برخی رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که مقامات پاکستانی از آماده سازی مقدمات برای مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد اخباری را مخابره کرده اند.

گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش ادعا کرد: نمایندگان ما فردا عصر برای مذاکره به اسلام آباد سفر خواهند کرد.

ترامپ مدعی شد که ویتکاف در راه اسلام آباد است تا در مذاکرات با ایران شرکت کند.

وی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که فرستادگان ویژه من جرد کوشر و استیو ویتکاف برای مذاکره راهی پاکستان خواهند شد.