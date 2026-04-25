جایزه جشنواره سوئیسی به«تا مرز جهنم» رسید؛ ماجرای رهایی عجیب از اهریمن

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «تا مرز جهنم» به نویسندگی و کارگردانی حسام دهقانی که از ۲۶ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۱۵ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ در بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم موموهیل سوئیس شرکت داشت، مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت و ترنم ارجمندی جایزه بهترین بازیگر نوجوان این دوره از جشنواره را از هیئت داوران دریافت کرد.
«تا مرز جهنم» یک تریلر روانشناختی است درباره دختری به نام هلیا که تصمیم میگیرد برای رهایی از اهریمن تا تاریکترین نقطه جهم پیش برود ...
در این فیلم ترنم ارجمندی، توماج دانشبهزادی، مهدی آروم، فرزانه کارگر، مریم معینی، آریا ابراهیمی و متین شهبازی به ایفای نقش میپردازند.
سایر عوامل ساخت این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسام دهقانی، مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، تدوین: بابک رضاخانی، طراحی و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، موسیقی متن: بابک نصیریخواه، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر صدابرداری: مهران بهروزینیا، طراح لباس: ماندانا مرادقلی، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، دستیار کارگردان: پارسا زاهدی، مدیر تولید: ساموئل ابراهیمی و تولید گروه هنری جادوی پارس.
