انسداد ۱۴۸۸ چاه‌ غیرمجاز در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از انسداد یک‌هزار و ۴۸۸ حلقه چاه غیرمجاز در این استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آب و خاک البرز انجام شده است.

فاضلی هریکندی با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در مقابله با حفر و بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها که آن را «تهدیدی جدی برای منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی» توصیف کرد، اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که از سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی و پیشگیری از تبعاتی نظیر فرونشست زمین، تشدید گرد و غبار و افزایش آلودگی هواست.

وی با اشاره به مصوبات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در زمینه مقابله با حفر و بهره‌برداری غیرمجاز چاه‌ها افزود: بر اساس گزارش شرکت آب منطقه‌ای البرز و در اجرای مصوبات این شورا، طی سال‌های اخیر روند مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز در استان شتاب گرفته و آمارها بیانگر رشد مستمر این اقدامات پس از تشکیل قرارگاه است.

فاضلی هریکندی یادآور شد: پیش از تشکیل قرارگاه در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در استان البرز مسدود شده بود، اما این عدد در سال ۱۳۹۹ با یک جهش معنادار به ۵۰۲ حلقه افزایش یافت که نشان‌دهنده تغییر رویکرد و تشدید اقدامات مقابله‌ای است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در ادامه با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد چاه‌های غیرمجاز مسدود شده در البرز با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل، از یک‌هزار و ۳۳۳ حلقه به یک‌هزار و ۴۸۸ حلقه رسید.

وی با تأکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی صرفاً محدود به برخورد پس از وقوع تخلف نیست، افزود: در کنار مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه نیز در اولویت قرار دارد و در همین راستا، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و توقیف تجهیزات مرتبط با این تخلفات تحت پیگیری و نظارت مستمر است.

فاضلی هریکندی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار همکاری میان دستگاه قضایی، شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، می‌تواند ضمن حفظ منابع آبی استان، از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از فرونشست زمین و تخریب سفره‌های زیرزمینی جلوگیری کند.