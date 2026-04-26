تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصولات با قیمت متعارف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخ واقعی صورت می‌گیرد و دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم بود.

وی با اشاره به این که در حال حاضر ارز لازم برای نهاده‌های دامی و مرغداری‌ها با نرخ ۱۳۸ هزار تومان تامین می‌شود، اظهار کرد: این امر منجر به تعدیل قیمت‌ها شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام ضروری مانند مرغ و تخم‌مرغ توضیح داد: بخشی از این افزایش قیمت به دلیل تفاوت نرخ ارز در تامین نهاده‌ها و همچنین افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید و حمل و نقل در سال جدید است.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان برای جلوگیری از کمبود احتمالی در آینده، ملزم به عرضه محصولات با قیمت مناسب و سود متعارف هستند.

فتحی همچنین تاکید کرد: گران‌فروشی اتفاق نمی‌افتد، افزایش قیمت‌ها متاثر از پارامترهای اقتصادی است و مردم با درک این موارد، افزایش قیمت‌ها را قابل قبول می‌دانند.

وی همچنین از اتاق اصناف خواست تا با رصد بازار، بر قیمت‌گذاری کالاها نظارت داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین کالا اظهار کرد: نگرانی بابت موجودی کالا نداریم. با تغییر مبادی ورودی کالا از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی با کشورهای همسایه مانند پاکستان و ترکیه و همچنین تقویت زیرساخت‌ها، روند تامین کالا بدون هیچ تغییری و به صورت طبیعی ادامه یافته است.

وی اطمینان داد که با همکاری‌های صورت گرفته، در آینده نیز تغییری در روند تامین کالا رخ نخواهد داد.