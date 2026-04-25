۵۱۸ میلیارد تومان کمک مردمی به بهزیستی در ۴۰ روز جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید محمد جواد حسینی با اشاره به گزارش پنجم این مرکز از میزان مشارکت مردم در جنگ ۴۰ روزه گفت: ۲۴۷ هزار و ۷۷۷بسته معیشتی، ۱۰ هزار و ۵۳۲ خدمت درمانی (نفر)، ۶۷هزار و ۶۳۱ خدمت تأمین البسه، ۷۵۱ مورد خدمات مسکن (تأمین و تعمیرات)، مشارکت ۱۹ هزار و ۶۴۳ داوطلب جدید در سازمان بهزیستی را شاهد هستیم.

وی افزود: هزینه بسته معیشتی یک میلیون تومان، درمان ۲۰۰ هزار تومان، البسه ۵۰۰ هزار تومان و تعمیر مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: ۳۵۸ میلیارد تومان مشارکت نقدی و ۵۱۸ میلیارد مشارکت نقدی و غیر نقدی انجام شده است.

به گفته حسینی، ۳۲۹ هزار ۸۱۶ نفر از داوطلبان طرح سلام محله و ۲۲ هزار و ۶۵۸ نفر از داوطلبان ایران همدل در این ایام با بهزیستی مشارکت داشتند.

بیش از ۱۵۹ میلیارد کمک مردمی

وی ادامه داد: در بخش جلب مشارکت‌های نقدی مجموع کمک‌های مردمی، مؤسسات و مراکز غیردولتی بیش از ۱۵۹ میلیارد و ۲۰۵میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۹۰ تومان است.استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان، فارس، گیلان و کرمان در حجم خدمات و جذب مشارکت‌ها سهم بالاتری داشته‌اند.

رشد ۹۶ درصدی کمک فطریه

حسینی با اشاره به موضوع فطریه بیان کرد: در بحث فطریه سال گذشته ۸۳ میلیارد تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد که امسال به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید و ۹۶ درصد رشد داشت.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: در ماه رمضان ۱۴۰۴ پویش مثبت ماه را عملیاتی و برای اولین بار بسته مشارکتی تعریف کردیم که برای آن سه نیت تعیین شد از جمله، سهم من از یک سرپناه برای تکمیل واحد مسکونی نیمه کاره که ۴۵۰ مسکن هدف گذاری شد.

وی ادامه داد: سهم من از آغاز یک زندگی برای تامین جهیزیه و۴۸۰۰ سری جهیزیه هدف‌گذاری شد.سهم من از یک حرکت برای تامین ویلچر که ۲۴۰۰ ویلچر هدف‌گذاری شد.

حسینی گفت: رقم مشارکت در این سه حوزه ۱.۲ همت است و به صورت مشارکت نقدی و غیر نقدی است که ۳۱۸ درصد رشد مشارکت را به نسبت سال گذشته داشتیم که به جز شرایط جنگ به دلیل تعریف بسته های مشارکتی است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان بیان کرد: این سازمان در شرایط جنگ ۴۰ روزه با تکیه بر دو محورمردم (مشارکت‌های مالی و خدمات داوطلبانه)، شبکه خدمات محلی (مراکز مثبت زندگی و طرح‌های اجتماع‌محور) فعالیت‌های خود را پیش برده است.