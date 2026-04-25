به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با شهردار کلانشهر قم با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.
وی گفت: هر زمان هماهنگی میان نهادهای اجرایی در استان قم به شکل مطلوب تحقق یافته، نتیجه آن ارتقای سطح امنیت، افزایش آرامش عمومی و رضایتمندی شهروندان بوده است و این مسئله نشاندهنده نقش مؤثر مدیریت یکپارچه در اداره امور شهری است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه قم به عنوان حرم اهلبیت(ع) جایگاه ویژهای در میان شهرهای کشور دارد، افزود: این شهر باید همواره در مسیر صیانت از هویت دینی و معنوی خود حرکت کند و در این مسیر، مدیرانی که با روحیه جهادی و دغدغهمندی در عرصه خدمت به مردم فعالیت میکنند، شایسته قدردانی هستند.
سعیدی در ادامه با اشاره به عملکرد مدیریت شهری قم اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که در شهرداری قم صورت گرفته و فراتر از وظایف معمول این نهاد بوده، بیانگر نگاه خدمتمحور و تلاش جدی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان است و این رویکرد قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: حضور میدانی مدیران شهری در شرایط مختلف، بهویژه در دورههای حساس، نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری آنان نسبت به مردم است و این موضوع در ارتقای اعتماد عمومی نقشآفرین خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان قم همچنین با اشاره به نقش شهرداری در مدیریت شهری تصریح کرد: شهرداری یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات به شهروندان محسوب میشود و عملکرد صحیح این مجموعه میتواند در تأمین امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در فضای شهری اثرگذار باشد.
وی افزود: بر اساس گزارشهای ارائهشده، در مقاطع مختلف و از جمله در شرایط خاص، مجموعه مدیریت شهری قم با حضور فعال و جهادی در میدان خدمترسانی، تلاش کرده است تا خللی در روند ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود که این موضوع جای تقدیر دارد.
سعیدی با اشاره به همراهی مردم و مسئولان در مقاطع حساس خاطرنشان کرد: انسجام، وحدت و همدلی میان مردم و مدیران در شرایط دشوار، جلوهای از سرمایه اجتماعی کشور است که میتواند در عبور از چالشها نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تجربه نشان داده است هرگاه دستگاههای اجرایی با هماهنگی و برنامهریزی مشترک عمل کردهاند، زمینه برای توسعه شهری و افزایش رضایتمندی عمومی بیش از پیش فراهم شده است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در پایان با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در مدیریت شهری قم گفت: استمرار این رویکرد خدمترسانی و توجه به نیازهای مردم، میتواند زمینهساز ارتقای بیش از پیش جایگاه قم در حوزه مدیریت شهری و خدمات عمومی باشد.
قم- تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: وحدت، انسجام و حضور میدانی آحاد جامعه در جریان جنگ تحمیلی سوم موجب غافلگیری و بهتزدگی دشمن شد و صحنهای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با شهردار کلانشهر قم با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.
نظر شما