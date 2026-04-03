دری: ملت ایران در مقابل تهدیدات پوشالی دشمن باصلابت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: بیداری و آگاهی امروز جهان، حاصل وجود رهبری صحیح در جهان اسلام است و رهبر شهید ایران، یکی از چهرههای اثرگذار و الهامبخش این جریان بود.
وی افزود: حضور مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه امنیت و اقتدار ملی ایران محسوب می شود و باید تقویت شود.
دری نجفآبادی تصریح کرد: تمامی ادوات جنگی باید با تمام توان مقابل دشمن به کار گرفته شود.
امام جمعه اراک گفت : تشکیل نیروی بسیج مردمی، یکی از مهمترین اقدامات برای دفاع از کشور است و حضور مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه امنیت و اقتدار ملی کشور محسوب میشود.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: کشور ایران با هزاران سال سابقه، در برابر دشمنان ایستادگی کرده و هر دشمنی به این سرزمین حمله کند با شکست مواجه۸ خواهد شد.
وی افزود: نیروهای مسلح و امنیتی در حال دفاع از کشور هستند و هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.
دری نجفآبادی بیان کرد: اقدامات خصمانه علیه کشور ما باید در مراجع بینالمللی پیگیری شود و عاملان این اقدامات مورد محاکمه قرار گیرند.
وی گفت: دستگاه دیپلماسی کشور باید با قاطعیت در برابر زیادهخواهیها بایستد و نقش مهمی در دفاع از حقوق ملت ایران ایفا کند.
دری نجفآبادی با اشاره به اینکه ملت ایران در مقابل تهدیدات پوشالی دشمن با صلابت ایستاده و آماده پاسخ قاطع به تهدیدات آمریکا است تصریح کرد: هرگونه مذاکره باید با حفظ منافع ملی انجام شود و طرف مقابل باید تعهدات خود را اجرا کرده و خسارات وارده را جبران کند.
