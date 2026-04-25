به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر شنبه در نشستی با استاندار و شورای معاونان استان به سختی کار در استان به واسطه پهناوری این خطه اشاره داشت و گفت: استان کرمان در دوران جنگ رمضان به صورت مستقیم کمتر درگیر جنگ شد، اما غیرمستقیم قوی‌تر در جنگ حاضر بود و مسائل متعدد آن به موقع و درستی حل و فصل شد.

وی همچنین با تقدیر از دولت پزشکیان افزود: از روز اول کاری دولت وفاق ملی، درگیری‌هایی را شاهد بودیم و در جنگ تحمیلی رمضان به اوج خود رسید، اما باید عنوان کرد که دولت توانست شرایط را به خوبی مدیریت کند و در نظرسنجی ۱۵ هزار ‌نفری از مردم نیز رضایت عملکرد از دولت را شاهد هستیم که ناشی از کار با برنامه و جهادی است.

حجت‌الاسلام علیدادی، با تاکید بر اینکه در استان کرمان باید از توان حداکثری استفاده شود و پیشرفت همراه با جهشی را داشته باشیم، تصریح کرد: انتظار داریم شعار «کرمان برفراز» که از سوی استاندار کرمان مطرح و پیش‌رفت؛ با پیروزی ما بر آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل جدی‌تر دنبال شود.

وی به محورهای کاری که باید مورد توجه استان کرمان قرار گیرد اشاره و بیان کرد: در حوزه میدانی و مردم، عمده خواسته‌ها در بازار، معیشت و اشتغال است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه زیرساخت‌های استان کرمان باید کسری‌ها و اولویت‌ها را احصاء و اطلسی در حوزه‌های مختلف استان تهیه گردد تا مسیر آینده مشخص باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان، کرمان را از استان‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در استان کرمان وجود دارد و در جذب سرمایه‌گذاری هر اندازه بیشتر کار شود، روح تازه‌ای در معیشت و اقتصاد مردم نیز دمیده خواهد شد.

علیدادی سلیمانی، توجه به زیباسازی شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار داریم با محوریت معاونت عمرانی استانداری، زیباسازی شهرها در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

وی به پررنگ بودن بحث‌های سیاسی در استان کرمان پرداخت و گفت: بحث‌های سیاسی، خیلی از قابلیت‌های استان را حذف کرده است و اکنون استان کرمان در شرایطی است که می‌تواند بخشی از اشکالات سیاسی در حوزه‌های مختلف را سامان داده و آرام کند.

وی بیان کرد: بعد از جنگ، رشد کشور شتاب بسیاری خواهد گرفت و قطعا استانی که از قبل آمادگی داشته باشد، پیشرو خواهد بود و کرمان از استان‌هایی است که با اقدامات صورت گرفته کاملا آماده است.

حجت‌الاسلام علیدادی افزود: هر اندازه از الان آمادگی داشته باشیم و زیرساخت‌ها را آماده کنیم، در دوران جهش کشور پیشتاز خواهیم بود.

