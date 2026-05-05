به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر سهشنبه در دیدار با مسئول مرکز هماهنگی و هماندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به شرایط پیشرو اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به روحیه ایثار و از خودگذشتگی نیاز دارد تا بتواند در برابر دشواریها پایدار بماند.
وی با بیان اینکه بسیج از ظرفیت گستردهای در میان اقشار مختلف برخوردار است، افزود: لازم است از این توانمندیها در قالب برنامههای هدفمند برای افزایش تابآوری جامعه نسبت به مسائل و مشکلات استفاده شود.
استاندار کرمان با قدردانی از همکاری مجموعه بسیج در استان کرمان گفت: در ماههای گذشته تعامل مطلوبی میان بخشهای مختلف شکل گرفت که نتیجه آن مدیریت مناسب شرایط بود.
طالبی، با اشاره به وضعیت اقتصادی استان ادامه داد: کرمان در میان سه استان پایانی کشور از نظر نرخ تورم قرار گرفت که این موضوع نشاندهنده مدیریت مؤثر بازار در شرایط خاص و متاثر از جنگ است.
وی به تأثیر فرهنگ مقاومت در جامعه اشاره کرد و افزود: روحیه بسیجی میتواند علاوه بر تقویت پایداری اجتماعی، زمینه کاهش بسیاری از مشکلات را نیز فراهم کند.
استاندار کرمان همچنین به نقش معنوی و فرهنگی شهید سلیمانی در این استان اشاره کرد و گفت: خون شهید سلیمانی و روحیه برخاسته از آن، سرمایهای ارزشمند برای مردم کرمان است که میتواند پشتوانهای برای تقویت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشد.
