سندهای توسعه استان کرمان با هدف پویایی و سرزندگی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در مراسم شبهای ایران در بوستان مادر شهر کرمان گفت: با پایان جنگ و شروع فضای بهتر برای توسعه و آبادانی، همه فعالیتها و اقداماتمان را در راستای پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر استان کرمان به کار میگیریم.
وی از همراهی مردم کرمان در دوران جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و افزود: مردم کرمان در صف مقدم دفاع از نظام و کشور بودند و حضور آنان در صحنه، قوت قلبی برای رزمندگان و از عوامل ناامیدی دشمنان بود.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ ادامه داد: جنگ با همه سختیها و مصیبتهایی که برای ملت ما داشت، برکاتی نیز به همراه آورد که مهمترین آن انسجام، هماهنگی و همدلی مردم زیر پرچم ایران عزیز بود.
استاندار کرمان افزود: امروز نام ایران و وطن با افتخار توسط مردم در نقاط مختلف برده میشود و این دستاورد بسیار بزرگی است.
طالبی، تصریح کرد: در برنامهریزیهای صورت گرفته، سعی کردهایم استان کرمان را به سمت یک استان رویدادمحور سوق دهیم تا با برگزاری مراسمها و برنامههای مختلف، هم ظرفیتها و قابلیتهای استان به نمایش گذاشته شود و هم فضای فعال، پویا و پرنشاطی برای شهروندان فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از این شرایط برای خدمترسانی بیشتر گفت: همه تلاش خود را برای رفع مسائل و مشکلات مردم و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی استان به کار خواهیم گرفت.
وی اظهار کرد: توسعه گردشگری، توسعه فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامههایی با محوریت نشاط اجتماعی، در راستای تبدیل کرمان به جایگاهی شایسته برای زندگی، همدلی و پیشرفت مردم این استان؛ دنبال میشود.
استاندار کرمان با اشاره به شعارها و برنامههای توسعهای این استان افزود: همه راهبردها و سندهای استان از جمله «کرمان برفراز» و «لبخند دنیا به کرمان» با هدف ساختن استانی سرزنده، پویا و در شأن مردم بزرگوار این خطه دنبال میشود.
