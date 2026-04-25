۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

امام جمعه نیشابور: مذاکره ما با آمریکا طلبکارانه است

امام جمعه نیشابور: مذاکره ما با آمریکا طلبکارانه است

نیشابور- امام جمعه نیشابور گفت: مذاکره خواهش نیست و مذاکره ما با آمریکا طلبکارانه است؛ مذاکره به معنای تسلیم و سازش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم یعقوبی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور اظهار کرد: مذاکره خواهش نیست و مذاکره ما با آمریکا طلبکارانه است؛ مذاکره به معنای تسلیم و سازش نیست و به عنوان یک پیگیری حق مسلم و منافع نظام انجام می‌شود و ما بدنبال غرامت هستیم.

امام جمعه نیشابور افزود: ما از آمریکا طلبکار هستیم، چراکه به ملت و مردم ما تجاوز کرده و پول‌های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است.

وی با اشاره به توان نظامی کشور بیان کرد: ما در میدان رزم دست برتر داشتیم و اکنون اگر در مذاکره نتیجه نگیریم، به میدان رزم خواهیم برگشت.

یعقوبی خاطرنشان کرد: با شناختی که از آمریکا داریم، آنها در نیز مذاکره به دنبال فریب و شیطنت هستند و حیله هیچ‌گاه جای حق را نمی‌تواند بگیرد.

امام جمعه نیشابور عنوان کرد: شجاعت مردم ایران وصف ناپذیر است و این شجاعت ریشه تاریخی در ملت ما دارد.

کد مطلب 6810892

