به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در آئین خطبه‌های نمازجمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و دریاهای اطراف، اظهار کرد: دشمن با محاصره دریایی قصد داشت مانع عبور کشتی‌ها شود، اما در همین حین چندین کشتی عبور کردند و دو کشتی نیز توسط نیروهای مسلح ایران توقیف شد که نشان‌دهنده اقتدار بالای کشور است.

امام جمعه کاشمر افزود: ترامپ با محاصره اقتصادی به بحران انرژی دامن زده، اما این محاصره در حقیقت نوعی خودکشی و انتحار است، در عین حال ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی قابل محاصره نیست و هیچ مشکل اقتصادی در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه در مدت آتش‌بس آمادگی‌های ایران به بالاترین سطح رسیده، خاطرنشان کرد: تمدید یک‌طرفه آتش‌بس توسط آمریکا نشان‌دهنده آشفتگی درونی دشمن و فشارهای داخلی و خارجی بر رئیس‌جمهور آمریکاست و این استیصال در رسانه‌ها، مصاحبه‌های مردمی و اظهارات مسئولان و کارشناسان آنها به وضوح دیده می‌شود.

طاهری تأکید کرد: جمهوری اسلامی حنجره دشمن را رها نخواهد کرد، چراکه این جنگ تمام‌عیار است و بهترین مغزها در جبهه حق و باطل صف‌آرایی کرده‌اند و جهان خواهد دید که قلب‌های نورانی مؤمنان، قلوب باطل دشمن را نابود خواهد کرد.

امام جمعه تربت حیدریه تمدید به آتش‌بس را نشانه فروپاشی هژمونی آمریکا دانست و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ کشتی در خلیج فارس و دریای عمان به دلیل انسداد تنگه هرمز و محاصره سرگردان هستند و هنوز موضوع انسداد باب‌المندب اجرایی نشده است.

وی با اشاره به مذاکرات، تصریح کرد: با زیاده‌خواهی دشمن، جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نرفت و این اقدام عاقلانه‌ای بود، با این حال دستاورد مذاکره، شناخت روش دشمن است و راه پایان جنگ ترک مذاکره نیست، بلکه دیکته کردن مطالبات خود به دشمن است و هر اقدامی دشمن انجام دهد، ده برابر آن را خواهد خورد.

معلمی اظهار کرد: همه تحلیلگران دنیا اذعان دارند که دست برتر با ایران است و حنجره دشمن در دستان جمهوری اسلامی بسته شده است.

امام جمعه تربت‌حیدریه با هشدار نسبت به فضاسازی دشمن برای دامن زدن به اختلافات داخلی، تأکید کرد: در شرایط کنونی جنگ تمام‌عیار روایت‌ها در جریان است و دشمن که در میدان نظامی شکست خورده، تمام امید خود را به ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان و القای اختلاف میان رهبری و مسئولان معطوف کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دوران جنگ است و قرار نیست هر تصمیمی فوراً به مردم اعلام شود، هشدار داد: متأسفانه برخی در کشور، در زمان سکوت نبرد نظامی، به‌دنبال اختلاف‌افکنی و تسویه‌حساب‌های سیاسی هستند، در حالی که دشمن در میدان نبرد دستاوردی نداشته و دقیقاً به همین اختلافات چشم دوخته تا بر آنها دامن بزند.

معلمی افزود: باید دعواهای سیاسی را در دوران جنگ کنار بگذاریم، چراکه تنها چیزی که باطل‌السحر اقدامات دشمن است، حضور پرشور و باانگیزه مردم در خیابان‌هاست تا دشمن از اهداف خود پشیمان شود.

امام جمعه تربت‌حیدریه با تأکید بر خطرناک‌تر بودن جنگ روایت‌ها نسبت به جنگ نظامی گفت: در جنگ موشک‌باران ممکن است سقفی خراب شود، اما از جنگ کلمات و لفاظی باید ترسید، چراکه در جنگ روایت‌ها آسیب‌پذیری بسیار بیشتر است و باید چند برابر جبهه نظامی در این میدان مراقبت کرد، در عین حال در جنگ روایت‌ها هم مانند جنگ نظامی، شهید و مجروح داریم.

وی با اشاره به توییت اخیر ترامپ درباره وجود اختلاف میان مسئولان ایرانی در اداره جنگ، تصریح کرد: این بدان معناست که دشمن به دنبال اختلاف است و امروز تمام امید خود را به دامن زدن به اختلافات داخلی متمرکز کرده و روی آن محاسبه دقیق دارد.

معلمی خاطرنشان کرد: اگر احساس کنید شکست خورده‌اید، اگر فکر می‌کنید مسئولان خائن هستند و خدمت نمی‌کنند، بدانید که مجروح جنگ روایت‌ها شده‌اید، با این حال مسئولان کشور باید مراقب باشند دشمن به دنبال اختلاف است.