استارت سازمان لیگ بسکتبال برای برگزاری انتخابی سهمیه غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان همزمان با تصمیم گیری برای مختومه اعلام کردن فصل ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ رقابت های لیگ برتر مردان، اینگونه تصمیم گرفت که به‌ منظور تعیین نمایندگان ایران برای حضور در فصل آتی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا، پیش از آغاز فصل جدید، چهار تیم برتر جدول رده‌بندی (تا پایان هفته بیست‌ویکم) در قالب رقابت‌هایی متمرکز و دوره‌ای به مصاف یکدیگر بروند تا اینگونه تکلیف نماینده باشگاهی ایران در غرب آسیا مشخص شود.

در همین راستا، سازمان لیگ بسکتبال طی مکاتبه با مدیران چهار باشگاه شهرداری گرگان، کاله آمل، طبیعت اسلامشهر و استقلال تهران، از آنها خواست تا آمادگی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی سهمیه رقابت های باشگاهای غرب آسیا (در صورت فراهم بودن شرایط برگزاری) تا روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ به صورت کتبی به این سازمان اعلام نمایید.

سازمان لیگ بسکتبال در اطلاعیه قبلی خود عنوان کرده بود که در صورت انصراف هر یک از تیم‌های واجد شرایط، تیم‌های بعدی بر اساس رتبه‌بندی مذکور جایگزین خواهند شد.