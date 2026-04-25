به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسئولان و مردم گفت: پیام وحدتی که سران سه قوه دادند باید سرلوحه کار همه ما باشد. دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف میان مسئولان و گروه‌ها هستند، اما امروز دیگر بحث اصولگرا و اصلاح‌طلبی مطرح نیست؛ همه ما موظفیم در کنار نظام برای خدمت به مردم تلاش کنیم.

وی افزود: پیروزی‌های اخیر نتیجه حمایت‌های مردم بوده است و مسئولان نباید پشت سر یکدیگر سخن بگویند یا اختلاف ایجاد کنند. همدلی میان اعضای شورای تأمین، امام جمعه و دادستان باید تقویت شود و این وحدت ضامن موفقیت شهرستان خواهد بود.

فرماندار آستارا با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید پروژه‌های نیمه‌تمام را هرچه سریع‌تر به پایان برسانند، به‌ویژه با توجه به پایان سال مالی. بودجه‌های موجود باید به‌طور کامل هزینه شود و کمیته برنامه‌ریزی جدید نیز پیگیر تکمیل طرح‌ها خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم توجه به کشاورزی و مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: با پایان شخم اولیه و آغاز نشا، نیاز به بازسازی سرنه‌ها و ذخیره‌سازی آب بیش از پیش احساس می‌شود تا در فصل گرم سال کشاورزان با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند.

درمانی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت پاسخگویی مستقیم و صادقانه به مردم اشاره کرد و گفت: ملاقات مردمی نباید محدود به روز خاصی باشد؛ هر زمان ارباب رجوع مراجعه کند باید کارش با مهربانی و صداقت پیگیری شود. وعده‌های غیرواقعی به مردم پذیرفتنی نیست.

وی در پایان با تأکید بر همراهی مسئولان با مردم در تجمعات و برنامه‌ها گفت: وقتی مردم بدون چشم‌داشت در صحنه حاضر می‌شوند، مسئولان نیز باید در کنار آنان باشند. حضور مدیران و اعضای شورا در مراسمات مردمی یک وظیفه است و این همراهی نماد همدلی و وحدت در شهرستان خواهد بود.