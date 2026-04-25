به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به ظرفیتهای سهگانه استان شامل کشاورزی، گردشگری و تجارت، بر ضرورت تکمیل پروژههای ملی و بینالمللی شهرستان آستارا تأکید کرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه آستارا یکی از مرزهای مهم جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ترافیک سنگین در گمرک آستارا خسارات زیادی به مردم و زیرساختها وارد کرده و راهاندازی تیرپارک میتواند به کاهش این مشکلات و ساماندهی ورود و خروج کامیونها کمک کند.
وی افزود: اتاق بازرگانی و مدیران استانی پیگیر این موضوع هستند و انتظار میرود با همکاری دستگاههای مسئول، این پروژه به نتیجه برسد.
داداشی همچنین به اهمیت راهآهن و بندر آستارا در کریدور شمال–جنوب اشاره کرد و گفت: بندر آستارا با وجود لایروبی و آمادهسازی، هنوز بهطور کامل فعال نشده و لازم است دستگاههای نظارتی مانع از تعطیلی آن شوند. این بندر میتواند مسیر اصلی ترانزیت کالاهای چین به اروپا باشد و سهم مهمی در افزایش صادرات کشور ایفا کند.
وی با انتقاد از تعلل در شکلگیری دبیرخانه راههای ترانزیتی کشور، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم مسیرهای ترانزیتی از دست ایران خارج شود، در حالی که همسایگان ما با ایجاد بنادر جدید در حال جذب سهم ایران هستند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کشاورزان گیلان پرداخت و گفت: کشاورزان برای خرید تجهیزات و ماشینآلات با مشکلات جدی در دریافت وام از بانک کشاورزی مواجهاند. لازم است مدیران این حوزه خدمات خود را جهادی ارائه دهند تا روستاییان بتوانند فعالیتهای کشاورزی خود را ادامه دهند.
وی همچنین گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم استان دانست و اظهار داشت: سالانه میلیونها گردشگر از استانهای غربی و شمالغربی کشور به آستارا سفر میکنند و باید با افزایش ماندگاری مسافران، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.
داداشی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار و مدیران کل استان خواستار همافزایی بیشتر دستگاهها برای تکمیل پروژههای عمرانی و اقتصادی شد.
