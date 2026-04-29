به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با خوشامدگویی به نائب رئیس مجلس و هیئت همراه، از روحیه انقلابی و جهادی مردم مرزنشین آستارا یاد کرد و گفت: از روزهای آغازین جنگ، مردم شریف آستارا با حضور در خیابان ها نشان دادند که در دفاع از میهن همواره پیشگام و استوار هستند.
وی با قدردانی از امام جمعه مردمی شهرستان، فرماندار و دیگر مسئولان محلی، به تشریح مشکلات و ظرفیتهای منطقه پرداخت و افزود: آستارا در مسیر ترانزیت بینالمللی قرار دارد و با توجه به تعاملات جمهوری اسلامی ایران با روسیه، کشورهای حوزه قفقاز و سیآیاس، این مرز نقشی کلیدی در صادرات محصولات کشاورزی ایفا میکند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح مرز دوم ایران و جمهوری آذربایجان گفت: این مرز هنوز با ظرفیت کامل فعال نشده و روزانه میتواند تا ۷۰۰ کامیون پذیرش داشته باشد. اما نبود تجهیزات و امکانات لازم مانع بهرهبرداری حداکثری شده است. انتظار داریم مجلس و دولت با نگاه ملی به این موضوع ورود کنند.
وی همچنین پروژه راهآهن رشت–آستارا را «کریدور ملی و بینالمللی» خواند و تأکید کرد: این مسیر تنها یک پروژه شهرستانی نیست، بلکه همه ملت ایران و حتی کشورهای اروپایی و آسیایی به تکمیل آن نیاز دارند. سفرای هند و اروپا نیز در بازدیدهای اخیر بر اهمیت این کریدور تأکید کردهاند.
داداشی با انتقاد از فشارهای خارجی برای تضعیف مسیرهای ترانزیتی ایران گفت: آمریکاییها در تلاشاند مسیرهای جایگزین مانند راه موسوم به ترامپ را تقویت کنند. در چنین شرایطی، تقویت بندر آستارا و تکمیل پروژههای ملی یک ضرورت راهبردی است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی آستارا افزود: سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر از استانهای غربی کشور وارد آستارا میشوند و این شهرستان به هاب تجارت و صادرات ایران تبدیل شده است. تکمیل زیرساختها نیازمند همت ملی و حمایت همهجانبه مسئولان است.
